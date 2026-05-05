Cette vidéo révèle-t-elle le design du futur iPhone pliable ?
Par Laurence - Publié le
Les rumeurs autour du premier iPhone Ultra pliable continuent de s’intensifier. La chaîne Unbox Therapy vient de publier une longue vidéo présentant une maquette très détaillée du futur smartphone d’Apple, offrant un aperçu concret de son format, de son épaisseur et de sa prise en main.
Depuis plusieurs semaines, les différentes fuites convergent vers le même design : un iPhone pliable dont le format serait plus proche d'un passeport une fois fermé, mais qui serait capable de se transformer en mini tablette lorsqu’il est ouvert.
En cette période de l'année et au vu du calendrier des années précédentes, ce genre de fuites est assez fréquent. Quelques jours plus tôt, le leaker Sonny Dickson avait déjà partagé des images d’un dummy accompagné de supposées maquettes des futurs iPhone 18 Pro. De son côté, Macworld affirmait récemment que ce nouvel appareil pourrait finalement porter le nom d’iPhone Ultra plutôt qu’iPhone Fold.
La vidéo d’Unbox Therapy ne prétend évidemment pas montrer le produit final d’Apple mais s'en approcher fortement. Le mécanisme de charnière, les matériaux ou certains détails techniques restent probablement très éloignés de la version définitive.
L’objectif est ailleurs : permettre de mieux visualiser le volume réel de l’appareil pris en main et son ergonomie au quotidien. La vidéo s’intéresse notamment à la prise en main une fois ouvert ou fermé, à la facilité d’accès aux boutons, à l’épaisseur dans une poche, au placement des haut-parleurs, ou encore à la stabilité du téléphone posé sur une table.
Selon cette maquette, l’iPhone Ultra mesurerait 117 mm de hauteur, 84,27 mm de largeur, 11 mm d’épaisseur une fois fermé, environ 5,2 mm une fois ouvert. Avec le bloc photo, l’épaisseur grimperait même à plus de 16 mm à certains endroits. La vidéo montre également que le smartphone oscille fortement lorsqu’il est posé sur une table à cause du module caméra particulièrement imposant.
Les différentes comparaisons réalisées dans la vidéo montrent aussi qu’Apple chercherait visiblement une approche légèrement différente des smartphones pliables Android actuels. Le format fermé paraît plus compact et plus large que certains concurrents, tandis que l’écran interne se rapproche davantage d’une petite tablette. Cupertino miserait donc moins sur un smartphone ultra-fin que sur une expérience hybride entre iPhone et iPad.
Même si la firme n’a évidemment rien officialisé, les fuites autour du projet deviennent de plus en plus nombreuses et cohérentes. Le simple fait de voir apparaître autant de maquettes industrielles laisse penser que le design global du futur appareil commence à se stabiliser chez les sous-traitants et partenaires de la chaîne d’approvisionnement.
Avec cet iPhone Ultra / Fold, Apple semble préparer l’une des évolutions matérielles les plus importantes depuis l’iPhone X. Plus qu’un simple changement esthétique, la firme pourrait chercher à rapprocher encore davantage les usages de l’iPhone et de l’iPad dans un seul appareil hybride. Le succès du projet dépendra surtout de la capacité d’Apple à proposer un form factor suffisamment fin, robuste et cohérent avec les standards de qualité très élevés attendus sur l’iPhone.
Une maquette très proche des dernières rumeurs
Depuis plusieurs semaines, les différentes fuites convergent vers le même design : un iPhone pliable dont le format serait plus proche d'un passeport une fois fermé, mais qui serait capable de se transformer en mini tablette lorsqu’il est ouvert.
En cette période de l'année et au vu du calendrier des années précédentes, ce genre de fuites est assez fréquent. Quelques jours plus tôt, le leaker Sonny Dickson avait déjà partagé des images d’un dummy accompagné de supposées maquettes des futurs iPhone 18 Pro. De son côté, Macworld affirmait récemment que ce nouvel appareil pourrait finalement porter le nom d’iPhone Ultra plutôt qu’iPhone Fold.
Une vidéo centrée sur l’expérience physique
La vidéo d’Unbox Therapy ne prétend évidemment pas montrer le produit final d’Apple mais s'en approcher fortement. Le mécanisme de charnière, les matériaux ou certains détails techniques restent probablement très éloignés de la version définitive.
L’objectif est ailleurs : permettre de mieux visualiser le volume réel de l’appareil pris en main et son ergonomie au quotidien. La vidéo s’intéresse notamment à la prise en main une fois ouvert ou fermé, à la facilité d’accès aux boutons, à l’épaisseur dans une poche, au placement des haut-parleurs, ou encore à la stabilité du téléphone posé sur une table.
Selon cette maquette, l’iPhone Ultra mesurerait 117 mm de hauteur, 84,27 mm de largeur, 11 mm d’épaisseur une fois fermé, environ 5,2 mm une fois ouvert. Avec le bloc photo, l’épaisseur grimperait même à plus de 16 mm à certains endroits. La vidéo montre également que le smartphone oscille fortement lorsqu’il est posé sur une table à cause du module caméra particulièrement imposant.
Apple semble vouloir un format différent des Fold Android
Les différentes comparaisons réalisées dans la vidéo montrent aussi qu’Apple chercherait visiblement une approche légèrement différente des smartphones pliables Android actuels. Le format fermé paraît plus compact et plus large que certains concurrents, tandis que l’écran interne se rapproche davantage d’une petite tablette. Cupertino miserait donc moins sur un smartphone ultra-fin que sur une expérience hybride entre iPhone et iPad.
Même si la firme n’a évidemment rien officialisé, les fuites autour du projet deviennent de plus en plus nombreuses et cohérentes. Le simple fait de voir apparaître autant de maquettes industrielles laisse penser que le design global du futur appareil commence à se stabiliser chez les sous-traitants et partenaires de la chaîne d’approvisionnement.
Qu'en penser ?
Avec cet iPhone Ultra / Fold, Apple semble préparer l’une des évolutions matérielles les plus importantes depuis l’iPhone X. Plus qu’un simple changement esthétique, la firme pourrait chercher à rapprocher encore davantage les usages de l’iPhone et de l’iPad dans un seul appareil hybride. Le succès du projet dépendra surtout de la capacité d’Apple à proposer un form factor suffisamment fin, robuste et cohérent avec les standards de qualité très élevés attendus sur l’iPhone.