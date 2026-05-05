Cette vidéo révèle-t-elle le design du futur iPhone pliable ?

Une maquette très proche des dernières rumeurs

Une vidéo centrée sur l’expérience physique

Apple semble vouloir un format différent des Fold Android

Qu'en penser ?



Avec cet iPhone Ultra / Fold, Apple semble préparer l’une des évolutions matérielles les plus importantes depuis l’iPhone X. Plus qu’un simple changement esthétique, la firme pourrait chercher à rapprocher encore davantage les usages de l’iPhone et de l’iPad dans un seul appareil hybride. Le succès du projet dépendra surtout de la capacité d’Apple à proposer un form factor suffisamment fin, robuste et cohérent avec les standards de qualité très élevés attendus sur l’iPhone.

Depuis plusieurs semaines,: un iPhone pliable dont le format serait plus proche d'un passeport une fois fermé, mais qui serait capable de se transformer en mini tablette lorsqu’il est ouvert.En cette période de l'année et au vu du calendrier des années précédentes, ce genre de fuites est assez fréquent. Quelques jours plus tôt, le leakeravait déjà partagé des images d’un dummy accompagné de supposées maquettes des futurs iPhone 18 Pro. De son côté,affirmait récemment que ce nouvel appareil pourrait finalement porter le nom d’iPhone Ultra plutôt qu’iPhone Fold.mais s'en approcher fortement. Le mécanisme de charnière, les matériaux ou certains détails techniques restent probablement très éloignés de la version définitive.L’objectif est ailleurs : permettre de mieux visualiser. La vidéo s’intéresse notamment à la prise en main une fois ouvert ou fermé, à la facilité d’accès aux boutons, à l’épaisseur dans une poche, au placement des haut-parleurs, ou encore à la stabilité du téléphone posé sur une table.Selon cette maquette,. Avec le bloc photo, l’épaisseur grimperait même à plus de 16 mm à certains endroits. La vidéo montre également que le smartphone oscille fortement lorsqu’il est posé sur une table à cause du module caméra particulièrement imposant.Les différentes comparaisons réalisées dans la vidéo montrent aussi qu’. Le format fermé paraît plus compact et plus large que certains concurrents, tandis que l’écran interne se rapproche davantage d’une petite tablette.que sur une expérience hybride entre iPhone et iPad.. Le simple fait de voir apparaître autant de maquettes industrielles laisse penser que le design global du futur appareil commence à se stabiliser chez les sous-traitants et partenaires de la chaîne d’approvisionnement.