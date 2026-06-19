iPhone 18 Pro : le bloc photo va être énorme

Qu'en penser ?



Pour beaucoup d’utilisateurs, l’épaisseur du bloc photo est devenue l’un des principaux défauts esthétiques des iPhone récents. Mais du point de vue technique, cette croissance est difficile à éviter.



La photographie mobile repose aujourd’hui davantage sur les capteurs et l’optique que sur la seule puissance de calcul. Pour continuer à progresser face à la concurrence, Apple doit donc intégrer des composants toujours plus performants… et donc souvent plus volumineux.