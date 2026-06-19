iPhone 18 Pro : le bloc photo va être énorme
Par Laurence - Publié le
Si vous trouviez déjà le bloc photo de l’iPhone 17 Pro imposant, préparez-vous : celui de l’iPhone 18 Pro pourrait être encore plus massif. Plusieurs rumeurs convergent désormais vers une augmentation sensible de l’épaisseur du module photo, alors même que le reste du smartphone conserverait pratiquement les mêmes dimensions que son prédécesseur.
Depuis plusieurs mois, plusieurs sources évoquent un iPhone 18 Pro plus épais et plus lourd que l’actuel iPhone 17 Pro. Mais les dernières maquettes apparues au printemps ont permis de préciser la situation : l’augmentation de l’épaisseur ne concernerait quasiment que le bloc photo arrière.
Selon les dimensions observées sur certains modèles factices : on serait autour des 13,77 mm d’épaisseur avec le module photo pour l'iPhone 18 Pro Max et 12,92 mm d’épaisseur avec le module photo pour l'iPhone 17 Pro Max. L’écart peut sembler modeste sur le papier, mais il devient très visible une fois l’appareil posé sur une table. Le châssis principal conserverait quant à lui une épaisseur quasiment identique à celle de la génération actuelle.
Apple préparerait un nouveau capteur principal de 48 mégapixels nettement plus grand que celui utilisé actuellement. Le leaker chinois Digital Chat Station affirme en effet que l’iPhone 18 Pro embarquera un
Cette dernière technologie permettrait à l’appareil photo d’adapter mécaniquement la quantité de lumière entrant dans l’objectif selon les conditions de prise de vue, à la manière d’un véritable appareil photo professionnel. Pour intégrer un tel système, Apple aurait besoin de davantage d’espace à l’intérieur du module photo.
Le capteur principal ne serait pas le seul responsable. Apple aurait également prévu d’importantes évolutions pour le téléobjectif de l’iPhone 18 Pro. Plusieurs rumeurs évoquent une amélioration sensible des capacités de zoom, ce qui implique généralement des composants optiques plus volumineux.
Or, plus un capteur est grand et plus les lentilles doivent être capables de couvrir une surface importante afin d’exploiter pleinement son potentiel. Ainsi, non seulement le plateau photo gagnerait en épaisseur, mais les objectifs eux-mêmes pourraient devenir encore plus imposants. Une belle bosse photo !
Cette évolution n’a rien de totalement nouveau. Depuis plusieurs générations, Apple augmente progressivement la taille des capteurs et des objectifs de ses iPhone Pro afin d’améliorer la qualité des photos, notamment en basse lumière. À chaque nouvelle génération, le compromis reste le même : des performances photographiques en hausse au prix d’un module photo toujours plus visible. L’iPhone 18 Pro semble simplement pousser cette logique un peu plus loin.
Pour beaucoup d’utilisateurs, l’épaisseur du bloc photo est devenue l’un des principaux défauts esthétiques des iPhone récents. Mais du point de vue technique, cette croissance est difficile à éviter.
La photographie mobile repose aujourd’hui davantage sur les capteurs et l’optique que sur la seule puissance de calcul. Pour continuer à progresser face à la concurrence, Apple doit donc intégrer des composants toujours plus performants… et donc souvent plus volumineux.
Un iPhone toujours plus fin mais avec une grosse protubérance
Depuis plusieurs mois, plusieurs sources évoquent un iPhone 18 Pro plus épais et plus lourd que l’actuel iPhone 17 Pro. Mais les dernières maquettes apparues au printemps ont permis de préciser la situation : l’augmentation de l’épaisseur ne concernerait quasiment que le bloc photo arrière.
Selon les dimensions observées sur certains modèles factices : on serait autour des 13,77 mm d’épaisseur avec le module photo pour l'iPhone 18 Pro Max et 12,92 mm d’épaisseur avec le module photo pour l'iPhone 17 Pro Max. L’écart peut sembler modeste sur le papier, mais il devient très visible une fois l’appareil posé sur une table. Le châssis principal conserverait quant à lui une épaisseur quasiment identique à celle de la génération actuelle.
Un nouveau capteur photo géant
Apple préparerait un nouveau capteur principal de 48 mégapixels nettement plus grand que celui utilisé actuellement. Le leaker chinois Digital Chat Station affirme en effet que l’iPhone 18 Pro embarquera un
capteur ultra-largeassocié à un système d’ouverture variable.
Cette dernière technologie permettrait à l’appareil photo d’adapter mécaniquement la quantité de lumière entrant dans l’objectif selon les conditions de prise de vue, à la manière d’un véritable appareil photo professionnel. Pour intégrer un tel système, Apple aurait besoin de davantage d’espace à l’intérieur du module photo.
Des objectifs photos toujours plus gros
Le capteur principal ne serait pas le seul responsable. Apple aurait également prévu d’importantes évolutions pour le téléobjectif de l’iPhone 18 Pro. Plusieurs rumeurs évoquent une amélioration sensible des capacités de zoom, ce qui implique généralement des composants optiques plus volumineux.
Or, plus un capteur est grand et plus les lentilles doivent être capables de couvrir une surface importante afin d’exploiter pleinement son potentiel. Ainsi, non seulement le plateau photo gagnerait en épaisseur, mais les objectifs eux-mêmes pourraient devenir encore plus imposants. Une belle bosse photo !
Cette évolution n’a rien de totalement nouveau. Depuis plusieurs générations, Apple augmente progressivement la taille des capteurs et des objectifs de ses iPhone Pro afin d’améliorer la qualité des photos, notamment en basse lumière. À chaque nouvelle génération, le compromis reste le même : des performances photographiques en hausse au prix d’un module photo toujours plus visible. L’iPhone 18 Pro semble simplement pousser cette logique un peu plus loin.
Qu'en penser ?
Pour beaucoup d’utilisateurs, l’épaisseur du bloc photo est devenue l’un des principaux défauts esthétiques des iPhone récents. Mais du point de vue technique, cette croissance est difficile à éviter.
La photographie mobile repose aujourd’hui davantage sur les capteurs et l’optique que sur la seule puissance de calcul. Pour continuer à progresser face à la concurrence, Apple doit donc intégrer des composants toujours plus performants… et donc souvent plus volumineux.