Piscine, running, vélo : les écouteurs Shokz (conduction osseuse) sont à prix cassés
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Il fait chaud et l'été approche : si vous cherchez des écouteurs adaptés au sport, difficiles de passer à côté des modèles Shokz. Grâce à leur technologie à oreilles libres, ils permettent d’écouter sa musique tout en restant attentif à son environnement, un vrai plus pour courir, rouler ou nager en toute sécurité. Bonne nouvelle : les OpenSwim Pro et OpenRun Pro 2 sont actuellement proposés à prix réduit.
Pensé pour les nageurs et les triathlètes, l’OpenSwim Pro combine une connexion Bluetooth classique et un lecteur MP3 intégré, indispensable lorsque l’on nage loin de son téléphone. Une récente mise à jour améliore encore son utilisation en permettant de transférer directement des dossiers MP3 et surtout de naviguer entre plusieurs playlists à l’aide des boutons du casque. Une évolution très pratique pour alterner facilement entre entraînement, récupération ou simple séance détente.
La dernière version est doté d’un connecteur magnétique USB-C. Plus simple à recharger, le casque reste parfaitement étanche tout en répondant aux nouvelles normes européennes. Enfin, déjà certifié IP68 pour une immersion prolongée, l’OpenSwim Pro est désormais conçu pour résister également à l’eau de mer. De quoi l’utiliser aussi bien en piscine qu’en eau libre pendant les vacances.
De son côté, l’OpenRun Pro 2 s’adresse avant tout aux coureurs. Sa conception à oreilles libres permet de conserver une excellente perception de l’environnement, un atout majeur lors des sorties sur route ou en ville.
Cette nouvelle génération combine conduction osseuse et conduction aérienne grâce à la technologie DualPitch. Le résultat est convaincant avec des basses nettement plus présentes, des médiums plus riches et des aigus plus précis que sur les précédents modèles. Le réglage intelligent du volume adapte également automatiquement l’écoute aux conditions extérieures.
Shokz a aussi corrigé l’un des rares défauts des anciennes versions en adoptant un port USB-C étanche, bien plus pratique au quotidien. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie et une charge rapide permettant de récupérer environ 2 h 30 d’écoute en seulement cinq minutes, il accompagnera sans difficulté les longues sorties. Son indice IP55 lui permet également de résister sans problème à la pluie et à la transpiration.
Que vous soyez adepte de natation, de trail, de course à pied ou simplement à la recherche d’un casque confortable pour le sport, ces deux modèles figurent parmi les meilleures références du marché. Et avec cette promotion, c’est sans doute le bon moment pour franchir le pas.
Histoire de ne rien manquer, si vous voulez passer du côté de la conduction osseuse ou des écouteurs à oreilles ouvertes, je vous ai mis quelques liens. Je les ai (quasiment) tous testés et, franchement, ils ont même remplacé mes AirPods : le confort est incroyable, surtout si vous ne supportez plus les intra-auriculaires ou si vous avez de petites oreilles :-)
Shokz OpenSwim Pro : le compagnon idéal pour la piscine (et le triathlon)
Pensé pour les nageurs et les triathlètes, l’OpenSwim Pro combine une connexion Bluetooth classique et un lecteur MP3 intégré, indispensable lorsque l’on nage loin de son téléphone. Une récente mise à jour améliore encore son utilisation en permettant de transférer directement des dossiers MP3 et surtout de naviguer entre plusieurs playlists à l’aide des boutons du casque. Une évolution très pratique pour alterner facilement entre entraînement, récupération ou simple séance détente.
La dernière version est doté d’un connecteur magnétique USB-C. Plus simple à recharger, le casque reste parfaitement étanche tout en répondant aux nouvelles normes européennes. Enfin, déjà certifié IP68 pour une immersion prolongée, l’OpenSwim Pro est désormais conçu pour résister également à l’eau de mer. De quoi l’utiliser aussi bien en piscine qu’en eau libre pendant les vacances.
OpenRun Pro 2 : un son encore meilleur pour courir
De son côté, l’OpenRun Pro 2 s’adresse avant tout aux coureurs. Sa conception à oreilles libres permet de conserver une excellente perception de l’environnement, un atout majeur lors des sorties sur route ou en ville.
Cette nouvelle génération combine conduction osseuse et conduction aérienne grâce à la technologie DualPitch. Le résultat est convaincant avec des basses nettement plus présentes, des médiums plus riches et des aigus plus précis que sur les précédents modèles. Le réglage intelligent du volume adapte également automatiquement l’écoute aux conditions extérieures.
Shokz a aussi corrigé l’un des rares défauts des anciennes versions en adoptant un port USB-C étanche, bien plus pratique au quotidien. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie et une charge rapide permettant de récupérer environ 2 h 30 d’écoute en seulement cinq minutes, il accompagnera sans difficulté les longues sorties. Son indice IP55 lui permet également de résister sans problème à la pluie et à la transpiration.
Récap de toutes les offres Prime DAY Shokz !
Que vous soyez adepte de natation, de trail, de course à pied ou simplement à la recherche d’un casque confortable pour le sport, ces deux modèles figurent parmi les meilleures références du marché. Et avec cette promotion, c’est sans doute le bon moment pour franchir le pas.
Histoire de ne rien manquer, si vous voulez passer du côté de la conduction osseuse ou des écouteurs à oreilles ouvertes, je vous ai mis quelques liens. Je les ai (quasiment) tous testés et, franchement, ils ont même remplacé mes AirPods : le confort est incroyable, surtout si vous ne supportez plus les intra-auriculaires ou si vous avez de petites oreilles :-)