Sonos licencie à tout va, et ça risque de poser problème
Par Vincent Lautier - Publié le
Sonos continue de tailler dans ses effectifs, et cette fois la coupe touche le sommet. Le fabricant d'enceintes vient de se séparer de plusieurs cadres de son design et de son produit, dont des vétérans présents depuis plus de dix ans. Le hic, c'est que l'entreprise se remet à peine du fiasco de son application, un désastre qui venait précisément de là.
Les départs ne sont pas anodins, puisqu'on y retrouve Dana Krieger, vice-présidente du design après douze ans dans la maison, Kate Wojogbe, une des responsables de l'expérience utilisateur depuis près de dix ans, ou encore Scott Fink, un vétéran de quinze ans qui pilotait la partie home cinéma. S'ajoutent Michelle Enright, directrice senior du design partie après quatorze ans, la cheffe produit hardware Sara Lincoln, et Kristen Leclerc, qui dirigeait la recherche utilisateur. Une chercheuse de l'équipe a même raconté sur LinkedIn que la quasi-totalité du service de recherche UX avait été rayée de la carte, le tout dans le cadre d'un plan qui rogne environ 3 % des effectifs sur les équipes design, produit et expérience.
Pour saisir l'ironie du moment, il faut revenir à 2024 et à cette application entièrement refondue qui a viré au cauchemar, entre commandes de volume à la traîne, fonctions passées à la trappe et interface qui a exaspéré les fidèles de la marque. Le contrecoup a fait très mal, jusqu'à emporter le patron de l'époque, Patrick Spence, qui a fini par démissionner début 2025 après avoir vu ses ventes et son action se faire étriller. Son remplaçant, Tom Conrad, cofondateur de Pandora, a hérité du chantier à l'été 2025 et martèle depuis qu'il veut une boîte capable d'avancer avec plus de conviction et de vitesse.
Sauf que se séparer de ses meilleurs cerveaux du design, du produit et de la recherche juste après avoir failli couler à cause de l'expérience utilisateur, ça ressemble quand même à un drôle de calcul. Ces départs fragilisent la capacité de la marque à sortir encore un produit qui compte, alors qu'elle a justement besoin de regagner la confiance perdue. Avec un titre encore en repli d'environ 21 % depuis janvier, on comprend l'envie de Conrad d'alléger la machine, mais tailler dans l'obsession du détail qui a bâti la réputation de Sonos, ça revient un peu à scier la branche sur laquelle on est assis.
Une boîte qui a frôlé le naufrage à cause d'un logiciel raté, et qui se met ensuite à vider ses équipes de design et de recherche, ça a de quoi faire tiquer. Les grands mots sur la conviction et la vitesse, on les entend dans toutes les réunions, sauf qu'on ne regagne pas la confiance des utilisateurs en virant ceux dont le boulot est justement de penser à eux. Vrai virage ou simples économies repeintes en vision d'avenir, on saura vite lequel des deux quand tomberont les prochains produits.
Une purge au sommet du design
Les départs ne sont pas anodins, puisqu'on y retrouve Dana Krieger, vice-présidente du design après douze ans dans la maison, Kate Wojogbe, une des responsables de l'expérience utilisateur depuis près de dix ans, ou encore Scott Fink, un vétéran de quinze ans qui pilotait la partie home cinéma. S'ajoutent Michelle Enright, directrice senior du design partie après quatorze ans, la cheffe produit hardware Sara Lincoln, et Kristen Leclerc, qui dirigeait la recherche utilisateur. Une chercheuse de l'équipe a même raconté sur LinkedIn que la quasi-totalité du service de recherche UX avait été rayée de la carte, le tout dans le cadre d'un plan qui rogne environ 3 % des effectifs sur les équipes design, produit et expérience.
Le contexte, un vrai traumatisme logiciel
Pour saisir l'ironie du moment, il faut revenir à 2024 et à cette application entièrement refondue qui a viré au cauchemar, entre commandes de volume à la traîne, fonctions passées à la trappe et interface qui a exaspéré les fidèles de la marque. Le contrecoup a fait très mal, jusqu'à emporter le patron de l'époque, Patrick Spence, qui a fini par démissionner début 2025 après avoir vu ses ventes et son action se faire étriller. Son remplaçant, Tom Conrad, cofondateur de Pandora, a hérité du chantier à l'été 2025 et martèle depuis qu'il veut une boîte capable d'avancer avec plus de conviction et de vitesse.
Couper dans ce qui a fait mal, un pari risqué
Sauf que se séparer de ses meilleurs cerveaux du design, du produit et de la recherche juste après avoir failli couler à cause de l'expérience utilisateur, ça ressemble quand même à un drôle de calcul. Ces départs fragilisent la capacité de la marque à sortir encore un produit qui compte, alors qu'elle a justement besoin de regagner la confiance perdue. Avec un titre encore en repli d'environ 21 % depuis janvier, on comprend l'envie de Conrad d'alléger la machine, mais tailler dans l'obsession du détail qui a bâti la réputation de Sonos, ça revient un peu à scier la branche sur laquelle on est assis.
On en dit quoi ?
Une boîte qui a frôlé le naufrage à cause d'un logiciel raté, et qui se met ensuite à vider ses équipes de design et de recherche, ça a de quoi faire tiquer. Les grands mots sur la conviction et la vitesse, on les entend dans toutes les réunions, sauf qu'on ne regagne pas la confiance des utilisateurs en virant ceux dont le boulot est justement de penser à eux. Vrai virage ou simples économies repeintes en vision d'avenir, on saura vite lequel des deux quand tomberont les prochains produits.