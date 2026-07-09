Sonos licencie à tout va, et ça risque de poser problème

On en dit quoi ?



Une boîte qui a frôlé le naufrage à cause d'un logiciel raté, et qui se met ensuite à vider ses équipes de design et de recherche, ça a de quoi faire tiquer. Les grands mots sur la conviction et la vitesse, on les entend dans toutes les réunions, sauf qu'on ne regagne pas la confiance des utilisateurs en virant ceux dont le boulot est justement de penser à eux. Vrai virage ou simples économies repeintes en vision d'avenir, on saura vite lequel des deux quand tomberont les prochains produits.