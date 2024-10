Entre fiasco et excuses, Sonos parviendra-t-il à reconquérir ses utilisateurs ?

À cette fin, la firme s'engage sur sept points :



• Mettre l'accent sur l'expérience client avec des repères de qualité et la promesse de ne pas lancer de produits qui ne répondent pas au niveau que les clients attendent.

• Effectuer des tests de pré-lancement plus stricts sur un panel plus large de clients pour déceler et résoudre les problèmes avant la sortie d'une version finale.

• Ne plus déployer plusieurs applications à la fois. Toutes les nouvelles modifications majeures apportées à l'application Sonos seront publiées progressivement, et les clients pourront s'inscrire pour tester de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne deviennent par défaut.

• Renforcement de la qualité qui donnera aux employés un moyen clair de soulever des préoccupations concernant la qualité et l'expérience client.

• Les enceintes actuellement sous garantie verront leur garantie prolongée d'une année supplémentaire.

• Les mises à jour de l'application interviendront toutes les deux à quatre semaines pour optimiser et améliorer l'expérience de l'application. Cela inclut après la résolution des problèmes actuels.

• Un conseil consultatif va être mis en place pour remonter les commentaires et des idées du point de vue du client afin de façonner et d'améliorer les produits avant leur lancement.