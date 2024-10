Sonos : la Arc Ultra et le Sub 4 sont officiels !

Sonos Arc Ultra : une barre de son haut de gamme

Sub 4 : un caisson de basses revu et corrigé

Une nouvelle application Sonos débuguée

Disponibilité et prix

La Sonos Arc Ultra est une version améliorée de la célèbre Arc. Dotée de 14 haut-parleurs, cette barre de son présente des spécifications intéressantes, avec la promesse d’un son Dolby Atmos encore plus immersif.. Quant aux 8 woofers, ils ont été remplacés par 6 mid-woofers. La technologie Sound Motion, nouvellement intégrée, est présentée comme une avancée majeure dans le domaine audio, améliorant considérablement les basses par rapport à son prédécesseur. La barre de son passe également en WiFi 6. Malgré l’ajout de ces nouvelles fonctionnalités, Sonos a réussi à réduire les dimensions de la barre tout en conservant son design épuré. Autre détail, les utilisateurs Android pourront désormais calibrer leur barre de son en Trueplay.En parallèle de l’Arc Ultra, Sonos a aussi officialisé le caisson de basses Sub 4.Le design du Sub 4 reste fidèle à celui de la génération précédente, avec une finition mate et épurée. Grâce à la technologie Sound Motion, ce caisson promet des basses plus profondes et plus détaillées, augmentant ainsi l’immersion sonore.Ce lancement est aussi l’occasion pour Sonos de redresser le tir sur le plan logiciel.La nouvelle version promet une meilleure identification des systèmes et un retour des fonctionnalités qui avaient été supprimées. Sonos espère que ces correctifs, accompagnés des nouveaux produits, permettront de redorer l’image de la marque.Les Sonos Arc Ultra et Sub 4 seront disponibles dès le 29 octobre 2024. La barre de son sera proposée au prix de 999 €, tandis que le caisson de basses sera vendu à 899 €.