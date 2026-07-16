Skullcandy Crusher 1080 ANC : ce casque cache du Bose en lui

On en dit quoi ?



C'est quand même un pari intéressant de venir coller la finesse de Bose sur un casque plutôt connu pour taper dans le lourd. Sur le papier, on a le meilleur des deux mondes, la réduction de bruit sérieuse d'un côté et les basses qui décoiffent de l'autre. À 280 euros, ça reste un tarif costaud pour du Skullcandy, une marque qui nous a plutôt habitués à des prix doux. Mais si le mariage avec Bose tient vraiment ses promesses, ce pourrait bien être le casque le plus abouti jamais sorti par la marque.