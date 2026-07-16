Skullcandy Crusher 1080 ANC : ce casque cache du Bose en lui
Par Vincent Lautier - Publié le
Skullcandy vient de lancer son Crusher 1080 ANC, avec un argument qui sort de l'ordinaire. C'est le tout premier casque d'une autre marque à embarquer les technologies audio de Bose, sa réduction de bruit, son son spatial et son moteur audio maison. Le tout marié aux fameuses basses vibrantes de Skullcandy, pour 279,99 dollars, soit environ 280 euros.
Le Crusher 1080 ANC est présenté comme le premier casque non signé Bose à intégrer directement les technos de la marque de Framingham. On retrouve la réduction de bruit adaptative QuietControl, le son spatial TrueSpatial avec suivi des mouvements de la tête, et le moteur audio WaveForm censé peaufiner tout le rendu. Même les appels profitent du système SpeechClarity de Bose. Autrement dit, Skullcandy emprunte le savoir-faire de l'un des plus gros noms de l'audio pour muscler un produit qui, d'habitude, mise surtout sur le fun.
Car la vraie marque de fabrique de Skullcandy, ce sont ses basses Crusher. Le principe repose sur des haut-parleurs dédiés aux basses fréquences qui font littéralement vibrer le casque sur vos oreilles, histoire de ressentir le grave physiquement en plus de l'entendre. L'intensité est réglable, donc vous choisissez vous-même le niveau de secousse. Côté endurance, le casque annonce jusqu'à 60 heures d'autonomie, 50 avec la réduction de bruit activée, et une charge rapide qui redonne 4 heures d'écoute en seulement 10 minutes. Il y a aussi le Bluetooth 5.3, le multipoint, un égaliseur personnalisable et le LE Audio avec Auracast.
Le Crusher 1080 ANC est affiché à 279,99 dollars, ce qui donne environ 280 euros une fois converti, même si aucun tarif euro officiel n'a encore été communiqué. C'est un lancement mondial, disponible dès maintenant en quatre coloris, du noir bien sobre à des teintes nettement plus vives. En France, il faudra sûrement passer par les revendeurs habituels comme Darty ou Cdiscount, mais rien d'étonnant à le voir débarquer vu que Skullcandy y est déjà très présent. Le prix exact en euros se précisera une fois le casque en rayon.
C'est quand même un pari intéressant de venir coller la finesse de Bose sur un casque plutôt connu pour taper dans le lourd. Sur le papier, on a le meilleur des deux mondes, la réduction de bruit sérieuse d'un côté et les basses qui décoiffent de l'autre. À 280 euros, ça reste un tarif costaud pour du Skullcandy, une marque qui nous a plutôt habitués à des prix doux. Mais si le mariage avec Bose tient vraiment ses promesses, ce pourrait bien être le casque le plus abouti jamais sorti par la marque.
Du Bose dans un Skullcandy
Le Crusher 1080 ANC est présenté comme le premier casque non signé Bose à intégrer directement les technos de la marque de Framingham. On retrouve la réduction de bruit adaptative QuietControl, le son spatial TrueSpatial avec suivi des mouvements de la tête, et le moteur audio WaveForm censé peaufiner tout le rendu. Même les appels profitent du système SpeechClarity de Bose. Autrement dit, Skullcandy emprunte le savoir-faire de l'un des plus gros noms de l'audio pour muscler un produit qui, d'habitude, mise surtout sur le fun.
Des basses que l'on ressent
Car la vraie marque de fabrique de Skullcandy, ce sont ses basses Crusher. Le principe repose sur des haut-parleurs dédiés aux basses fréquences qui font littéralement vibrer le casque sur vos oreilles, histoire de ressentir le grave physiquement en plus de l'entendre. L'intensité est réglable, donc vous choisissez vous-même le niveau de secousse. Côté endurance, le casque annonce jusqu'à 60 heures d'autonomie, 50 avec la réduction de bruit activée, et une charge rapide qui redonne 4 heures d'écoute en seulement 10 minutes. Il y a aussi le Bluetooth 5.3, le multipoint, un égaliseur personnalisable et le LE Audio avec Auracast.
Prix et disponibilité
Le Crusher 1080 ANC est affiché à 279,99 dollars, ce qui donne environ 280 euros une fois converti, même si aucun tarif euro officiel n'a encore été communiqué. C'est un lancement mondial, disponible dès maintenant en quatre coloris, du noir bien sobre à des teintes nettement plus vives. En France, il faudra sûrement passer par les revendeurs habituels comme Darty ou Cdiscount, mais rien d'étonnant à le voir débarquer vu que Skullcandy y est déjà très présent. Le prix exact en euros se précisera une fois le casque en rayon.
On en dit quoi ?
C'est quand même un pari intéressant de venir coller la finesse de Bose sur un casque plutôt connu pour taper dans le lourd. Sur le papier, on a le meilleur des deux mondes, la réduction de bruit sérieuse d'un côté et les basses qui décoiffent de l'autre. À 280 euros, ça reste un tarif costaud pour du Skullcandy, une marque qui nous a plutôt habitués à des prix doux. Mais si le mariage avec Bose tient vraiment ses promesses, ce pourrait bien être le casque le plus abouti jamais sorti par la marque.