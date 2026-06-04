Noble Audio empile trois transducteurs dans son casque sans fil FoKus Artemis
Par Vincent Lautier - Publié le
Noble Audio dévoile le FoKus Artemis, un casque circum-aural sans fil qui réunit trois types de transducteurs dans chaque oreille. La marque revendique le premier casque Bluetooth à combiner dynamique, planar magnétique et armature équilibrée.
Tout part de là. La plupart des casques se contentent d'un seul haut-parleur dynamique par oreille, quand l'Artemis en aligne trois, chacun sur son registre. Le dynamique pour les basses. Le planar magnétique pour l'ouverture et le détail. L'armature équilibrée pour préciser le haut du spectre. C'est une marche au-dessus du FoKus Apollo, qui se limitait au duo dynamique et planar, déjà vendu comme une première sur un casque sans fil il y a deux ans. On est clairement sur un produit de niche, taillé pour les audiophiles qui savent déjà ce qu'une armature équilibrée apporte et qui veulent l'entendre sur leurs oreilles.
Le reste vise le quotidien. La réduction de bruit active s'appuie sur six microphones, avec un mode transparence pour laisser entrer les sons du dehors quand il faut. L'autonomie ne déçoit pas, plus de 35 heures réduction de bruit allumée, et au-delà de 50 heures une fois coupée. Le détail qui fait plaisir, c'est la batterie de 600 mAh remplaçable par l'utilisateur, rare à ce niveau et plutôt bienvenu pour faire durer un casque qui coûte ce prix. Multipoint, audio en USB, détection de port qui met la lecture en pause quand vous l'enlevez, coussinets interchangeables et personnalisation sonore Audiodo qui calibre le son sur votre audition complètent un équipement déjà bien fourni.
Là, le tarif annonce la couleur. 899 dollars, soit bien plus que le FoKus Apollo lancé autour de 699 euros en Europe. Noble Audio ouvre les précommandes ce 4 juin sur son site, expéditions prévues pour juillet aux US. Sauf que voilà, rien n'a filtré pour la France pour l'instant, ni prix officiel en euros, ni date de sortie locale. Entre le change et le positionnement de la marque, on voit mal le casque descendre sous les 900 euros une fois arrivé chez nous, mais ça reste à confirmer.
L'objet sent bon le jouet d'audiophile, et trois familles de transducteurs dans un casque sans fil, ça intrigue forcément, surtout que la batterie remplaçable montre un vrai souci de durabilité, encore trop rare sur ce marché. Le hic, c'est le ticket d'entrée. À 899 dollars, on tape dans une catégorie où l'AirPods Max d'Apple, autour de 579 euros, et le tout récent Sennheiser Momentum 5 à 399,90 euros, passent pour de bonnes affaires. Mais on est sur une gamme particulière, et la qualité se paye forcément.
Trois transducteurs pour un seul casque
Tout part de là. La plupart des casques se contentent d'un seul haut-parleur dynamique par oreille, quand l'Artemis en aligne trois, chacun sur son registre. Le dynamique pour les basses. Le planar magnétique pour l'ouverture et le détail. L'armature équilibrée pour préciser le haut du spectre. C'est une marche au-dessus du FoKus Apollo, qui se limitait au duo dynamique et planar, déjà vendu comme une première sur un casque sans fil il y a deux ans. On est clairement sur un produit de niche, taillé pour les audiophiles qui savent déjà ce qu'une armature équilibrée apporte et qui veulent l'entendre sur leurs oreilles.
Réduction de bruit et batterie qu'on peut changer
Le reste vise le quotidien. La réduction de bruit active s'appuie sur six microphones, avec un mode transparence pour laisser entrer les sons du dehors quand il faut. L'autonomie ne déçoit pas, plus de 35 heures réduction de bruit allumée, et au-delà de 50 heures une fois coupée. Le détail qui fait plaisir, c'est la batterie de 600 mAh remplaçable par l'utilisateur, rare à ce niveau et plutôt bienvenu pour faire durer un casque qui coûte ce prix. Multipoint, audio en USB, détection de port qui met la lecture en pause quand vous l'enlevez, coussinets interchangeables et personnalisation sonore Audiodo qui calibre le son sur votre audition complètent un équipement déjà bien fourni.
Un prix élevé et une disponibilité française dans le flou
Là, le tarif annonce la couleur. 899 dollars, soit bien plus que le FoKus Apollo lancé autour de 699 euros en Europe. Noble Audio ouvre les précommandes ce 4 juin sur son site, expéditions prévues pour juillet aux US. Sauf que voilà, rien n'a filtré pour la France pour l'instant, ni prix officiel en euros, ni date de sortie locale. Entre le change et le positionnement de la marque, on voit mal le casque descendre sous les 900 euros une fois arrivé chez nous, mais ça reste à confirmer.
On en dit quoi ?
L'objet sent bon le jouet d'audiophile, et trois familles de transducteurs dans un casque sans fil, ça intrigue forcément, surtout que la batterie remplaçable montre un vrai souci de durabilité, encore trop rare sur ce marché. Le hic, c'est le ticket d'entrée. À 899 dollars, on tape dans une catégorie où l'AirPods Max d'Apple, autour de 579 euros, et le tout récent Sennheiser Momentum 5 à 399,90 euros, passent pour de bonnes affaires. Mais on est sur une gamme particulière, et la qualité se paye forcément.