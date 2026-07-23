Afflelou lance ses lunettes connectées Magic Connect V2
Par Vincent Lautier - Publié le
Afflelou remet le couvert seulement quatre mois après le lancement de ses premières lunettes connectées. La Magic Connect V2 est en vente dans les magasins de l'enseigne, avec un assistant vocal, une gamme dédiée au sport et surtout un argument intéressant, celui de pouvoir garder sa monture actuelle. Le tout reste affiché à 249 euros, comme la première version.
Le principe des Magic Connect, ce sont des branches connectées équipées de haut-parleurs qui diffusent le son directement à vos oreilles, sans écouteurs, pour passer des appels ou écouter de la musique. La V2 ajoute un accès direct à l'assistant vocal du smartphone et remplace l'ancienne commande tactile par un simple bouton multifonction, plus facile à trouver du bout du doigt. Afflelou a aussi revu le son, présenté comme plus clair aussi bien en appel qu'en visio, et lance neuf nouveaux modèles, dont deux pensés pour le sport avec une branche courbée qui tient mieux en courant ou à vélo.
Sous le capot, ces lunettes s'appuient sur du Bluetooth 5.4 et peuvent rester connectées à deux appareils en même temps, avec des haut-parleurs haute définition et un micro à réduction de bruit pour les appels. L'autonomie annoncée tourne autour de quatre heures et demie à volume élevé, ce qui reste assez court pour une journée complète, même si la veille tient environ 90 heures. La recharge passe par un petit câble magnétique en USB-C, et l'ensemble se glisse dans un boîtier fourni.
Là où la plupart des lunettes connectées vous obligent à tout racheter à chaque génération, Afflelou fait exactement l'inverse. Les possesseurs de la première Magic Connect peuvent conserver leur monture et se contenter d'y clipser les nouvelles branches, vendues seules à 129 euros. Mieux, il devient possible de mélanger librement les faces et les branches des deux générations, histoire de composer son équipement à sa sauce. Anthony Afflelou résume la promesse d'une formule, l'obsolescence n'existe pas, la technologie s'adapte à vos lunettes et pas l'inverse. Un discours très marketing mais bon, cette compatibilité avancée est quand même une bonne chose.
Voir un opticien grand public sortir des lunettes audio à prix serré, tout en refusant de rendre l'ancienne version obsolète, ça fait plaisir. L'autonomie de quatre heures et demie limitera forcément les grosses journées, et on est loin d'un Ray-Ban Meta côté fonctions. Mais pour de l'audio discret greffé à ses vraies lunettes de vue, sans se ruiner ni jeter l'ancien modèle, la proposition tient la route.
Des lunettes qui écoutent et qui parlent
Le principe des Magic Connect, ce sont des branches connectées équipées de haut-parleurs qui diffusent le son directement à vos oreilles, sans écouteurs, pour passer des appels ou écouter de la musique. La V2 ajoute un accès direct à l'assistant vocal du smartphone et remplace l'ancienne commande tactile par un simple bouton multifonction, plus facile à trouver du bout du doigt. Afflelou a aussi revu le son, présenté comme plus clair aussi bien en appel qu'en visio, et lance neuf nouveaux modèles, dont deux pensés pour le sport avec une branche courbée qui tient mieux en courant ou à vélo.
Côté technique, on reste sur du classique
Sous le capot, ces lunettes s'appuient sur du Bluetooth 5.4 et peuvent rester connectées à deux appareils en même temps, avec des haut-parleurs haute définition et un micro à réduction de bruit pour les appels. L'autonomie annoncée tourne autour de quatre heures et demie à volume élevé, ce qui reste assez court pour une journée complète, même si la veille tient environ 90 heures. La recharge passe par un petit câble magnétique en USB-C, et l'ensemble se glisse dans un boîtier fourni.
Des lunettes évolutives
Là où la plupart des lunettes connectées vous obligent à tout racheter à chaque génération, Afflelou fait exactement l'inverse. Les possesseurs de la première Magic Connect peuvent conserver leur monture et se contenter d'y clipser les nouvelles branches, vendues seules à 129 euros. Mieux, il devient possible de mélanger librement les faces et les branches des deux générations, histoire de composer son équipement à sa sauce. Anthony Afflelou résume la promesse d'une formule, l'obsolescence n'existe pas, la technologie s'adapte à vos lunettes et pas l'inverse. Un discours très marketing mais bon, cette compatibilité avancée est quand même une bonne chose.
On en dit quoi ?
Voir un opticien grand public sortir des lunettes audio à prix serré, tout en refusant de rendre l'ancienne version obsolète, ça fait plaisir. L'autonomie de quatre heures et demie limitera forcément les grosses journées, et on est loin d'un Ray-Ban Meta côté fonctions. Mais pour de l'audio discret greffé à ses vraies lunettes de vue, sans se ruiner ni jeter l'ancien modèle, la proposition tient la route.