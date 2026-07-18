Apple Music augmente ses prix en France, mais Apple One passe étrangement entre les gouttes
Par Vincent Lautier - Publié le
Mauvaise surprise de vendredi soir : Apple augmente les tarifs d'Apple Music en France. L'abonnement individuel passe de 10,99 à 11,99 euros par mois, le familial de 16,99 à 19,99 euros et l'offre étudiante de 5,99 à 6,99 euros. C'est la première hausse depuis 2022, et curieusement le pack Apple One, lui, conserve ses tarifs d'origine.
La nouvelle grille a été confirmée dans la soirée du 17 juillet et concerne tous les marchés, la France comprise. Le forfait individuel prend un euro pour atteindre 11,99 euros, l'offre famille pour six comptes grimpe de trois euros à 19,99 euros, et l'abonnement étudiant passe lui aussi à 6,99 euros. Apple n'avait plus touché à ces prix depuis octobre 2022, ce qui faisait de son service de streaming musical l'un des rares à avoir tenu aussi longtemps sans bouger face à des concurrents qui avaient déjà revu leurs tarifs en 2025.
Pour justifier cette hausse, Apple met en avant l'augmentation des coûts de licence auprès des maisons de disque, dans une déclaration transmise à Music Business Worldwide. C'est exactement l'argument déjà utilisé en 2022, et il tombe un mois après une salve de hausses sur les Mac, les iPad, le HomePod et l'Apple TV, cette fois liées au prix de la mémoire et du stockage. Les autres services maison, iCloud, Apple Arcade, Apple TV+ et Apple Fitness+, ne sont pas concernés en France, même si iCloud+ augmente au passage dans huit pays comme le Nigeria, la Turquie ou le Japon.
En France, le bundle Apple One qui réunit plusieurs services garde ses prix de 2022, soit 19,95 euros en individuel, 25,95 euros en famille et 34,95 euros pour la formule Premium. Résultat, comme les abonnements pris séparément coûtent plus cher, l'économie réalisée en passant par le pack augmente mécaniquement, ce qui rend Apple One nettement plus attractif qu'avant. Aux États-Unis, par contre, Apple a bien remonté le tarif du bundle. Côté positionnement, Apple Music n'est d'ailleurs plus le service individuel le moins cher, puisqu'à 11,99 euros il rejoint Deezer pendant que Spotify tourne autour de 12,14 euros avec sa taxe française répercutée.
Le gel des prix depuis 2022 ne pouvait pas durer éternellement, et invoquer les droits d'auteur reste un argument commode quand tout le catalogue augmente en même temps. Ce qui est plus malin, c'est de laisser Apple One intact pour pousser en douceur les abonnés vers le pack le plus rentable. On aurait quand même préféré garder l'ancien tarif à 9,99 euros.
La fin d'un gel tarifaire qui durait depuis 2022
La nouvelle grille a été confirmée dans la soirée du 17 juillet et concerne tous les marchés, la France comprise. Le forfait individuel prend un euro pour atteindre 11,99 euros, l'offre famille pour six comptes grimpe de trois euros à 19,99 euros, et l'abonnement étudiant passe lui aussi à 6,99 euros. Apple n'avait plus touché à ces prix depuis octobre 2022, ce qui faisait de son service de streaming musical l'un des rares à avoir tenu aussi longtemps sans bouger face à des concurrents qui avaient déjà revu leurs tarifs en 2025.
Les droits d'auteur en première ligne
Pour justifier cette hausse, Apple met en avant l'augmentation des coûts de licence auprès des maisons de disque, dans une déclaration transmise à Music Business Worldwide. C'est exactement l'argument déjà utilisé en 2022, et il tombe un mois après une salve de hausses sur les Mac, les iPad, le HomePod et l'Apple TV, cette fois liées au prix de la mémoire et du stockage. Les autres services maison, iCloud, Apple Arcade, Apple TV+ et Apple Fitness+, ne sont pas concernés en France, même si iCloud+ augmente au passage dans huit pays comme le Nigeria, la Turquie ou le Japon.
Apple One épargné, et ce n'est pas vraiment un hasard
En France, le bundle Apple One qui réunit plusieurs services garde ses prix de 2022, soit 19,95 euros en individuel, 25,95 euros en famille et 34,95 euros pour la formule Premium. Résultat, comme les abonnements pris séparément coûtent plus cher, l'économie réalisée en passant par le pack augmente mécaniquement, ce qui rend Apple One nettement plus attractif qu'avant. Aux États-Unis, par contre, Apple a bien remonté le tarif du bundle. Côté positionnement, Apple Music n'est d'ailleurs plus le service individuel le moins cher, puisqu'à 11,99 euros il rejoint Deezer pendant que Spotify tourne autour de 12,14 euros avec sa taxe française répercutée.
On en dit quoi ?
Le gel des prix depuis 2022 ne pouvait pas durer éternellement, et invoquer les droits d'auteur reste un argument commode quand tout le catalogue augmente en même temps. Ce qui est plus malin, c'est de laisser Apple One intact pour pousser en douceur les abonnés vers le pack le plus rentable. On aurait quand même préféré garder l'ancien tarif à 9,99 euros.