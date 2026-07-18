Apple Music augmente ses prix en France, mais Apple One passe étrangement entre les gouttes

On en dit quoi ?



Le gel des prix depuis 2022 ne pouvait pas durer éternellement, et invoquer les droits d'auteur reste un argument commode quand tout le catalogue augmente en même temps. Ce qui est plus malin, c'est de laisser Apple One intact pour pousser en douceur les abonnés vers le pack le plus rentable. On aurait quand même préféré garder l'ancien tarif à 9,99 euros.