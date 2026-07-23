Qobuz modernise enfin son application et ajoute les paroles synchronisées
Par Vincent Lautier - Publié le
Le service de streaming français vient de déployer sur iOS et Android une grosse refonte de son application mobile, avec un lecteur repensé et surtout les paroles qui défilent en temps réel sous vos yeux. Une demande que les abonnés réclamaient depuis longtemps, et que Spotify comme Apple Music offrent déjà depuis un bon moment. Qobuz rattrape son retard côté confort d'usage.
La refonte se voit tout de suite. Le lecteur redessiné change d'ambiance selon la pochette de l'album que vous écoutez, et le mini-lecteur reste affiché en permanence pendant que vous fouillez le catalogue, ce qui vous épargne les allers-retours pénibles d'avant. Vous pouvez désormais le personnaliser avec trois raccourcis configurables, glisser le doigt pour gérer votre file d'attente, et voir défiler les trois prochains titres qui arrivent. Sur tablette, un mode écran partagé permet même d'écouter tout en parcourant autre chose. Rien de renversant pris séparément, mais l'ensemble rend enfin l'application agréable là où elle paraissait figée.
Le gros morceau, ce sont ces paroles synchronisées qui s'affichent ligne par ligne au rythme de la musique, traduction à l'appui quand la langue vous échappe. Là où Qobuz se démarque, c'est en accompagnant chaque titre d'une vraie profondeur éditoriale, puisque vous accédez directement depuis le lecteur à la chronique de l'album, à la biographie de l'artiste, au livret numérique et aux données techniques du fichier audio. On retrouve la patte d'un service pensé par des passionnés, qui préfère raconter la musique plutôt que de balancer une pochette et un titre. Le pilotage à la voix via Siri, déjà présent dans CarPlay depuis février, vient compléter tout ça.
Pour bien saisir l'enjeu, il faut se souvenir de ce qu'est Qobuz. Fondé en 2007, ce service français a toujours joué la carte de la qualité audio avant le reste, avec plus de 20 millions de titres en FLAC 24 bits/192 kHz sur un catalogue de 100 millions, soit le meilleur ratio haute résolution du marché. Sauf que voilà, cette exigence sonore traînait derrière elle une application longtemps jugée austère face à la concurrence. L'abonnement Studio reste à 12,99 euros par mois, ou 10,83 euros en formule annuelle, et il n'existe toujours aucune offre gratuite. Vous payez pour la qualité, il était donc temps que l'appli soit à la hauteur de cette promesse.
Voir Qobuz enfin soigner son application, c'est une excellente nouvelle pour les mélomanes qui adoraient le son mais pestaient devant une interface d'un autre âge. Les paroles synchronisées n'ont rien de renversant en 2026, mais leur absence commençait à faire tache face à Spotify et Apple Music. Le service reste plus cher que la moyenne et sans version gratuite, ce qui le réserve aux vrais amateurs de belle écoute. Reste que pour ceux qui placent la qualité audio au-dessus de tout, Qobuz devient enfin aussi plaisant à utiliser qu'à écouter.
Une meilleure présentation
La refonte se voit tout de suite. Le lecteur redessiné change d'ambiance selon la pochette de l'album que vous écoutez, et le mini-lecteur reste affiché en permanence pendant que vous fouillez le catalogue, ce qui vous épargne les allers-retours pénibles d'avant. Vous pouvez désormais le personnaliser avec trois raccourcis configurables, glisser le doigt pour gérer votre file d'attente, et voir défiler les trois prochains titres qui arrivent. Sur tablette, un mode écran partagé permet même d'écouter tout en parcourant autre chose. Rien de renversant pris séparément, mais l'ensemble rend enfin l'application agréable là où elle paraissait figée.
Des paroles traduites et des fiches vraiment complètes
Le gros morceau, ce sont ces paroles synchronisées qui s'affichent ligne par ligne au rythme de la musique, traduction à l'appui quand la langue vous échappe. Là où Qobuz se démarque, c'est en accompagnant chaque titre d'une vraie profondeur éditoriale, puisque vous accédez directement depuis le lecteur à la chronique de l'album, à la biographie de l'artiste, au livret numérique et aux données techniques du fichier audio. On retrouve la patte d'un service pensé par des passionnés, qui préfère raconter la musique plutôt que de balancer une pochette et un titre. Le pilotage à la voix via Siri, déjà présent dans CarPlay depuis février, vient compléter tout ça.
Un service qui misait tout sur le son
Pour bien saisir l'enjeu, il faut se souvenir de ce qu'est Qobuz. Fondé en 2007, ce service français a toujours joué la carte de la qualité audio avant le reste, avec plus de 20 millions de titres en FLAC 24 bits/192 kHz sur un catalogue de 100 millions, soit le meilleur ratio haute résolution du marché. Sauf que voilà, cette exigence sonore traînait derrière elle une application longtemps jugée austère face à la concurrence. L'abonnement Studio reste à 12,99 euros par mois, ou 10,83 euros en formule annuelle, et il n'existe toujours aucune offre gratuite. Vous payez pour la qualité, il était donc temps que l'appli soit à la hauteur de cette promesse.
On en dit quoi ?
Voir Qobuz enfin soigner son application, c'est une excellente nouvelle pour les mélomanes qui adoraient le son mais pestaient devant une interface d'un autre âge. Les paroles synchronisées n'ont rien de renversant en 2026, mais leur absence commençait à faire tache face à Spotify et Apple Music. Le service reste plus cher que la moyenne et sans version gratuite, ce qui le réserve aux vrais amateurs de belle écoute. Reste que pour ceux qui placent la qualité audio au-dessus de tout, Qobuz devient enfin aussi plaisant à utiliser qu'à écouter.