Apple Music Sing : comment en profiter pleinement avec les listes de lecture adaptées

Des listes de lecture pour Apple Music Sing

plaintes pour tapage nocturne

And sooooooooo Sally can wait

Tout le monde ne sera pas invité à la fête

Interface gauche/droite pour les titres en duo

flow

habitués

Les amateurs de karaoké seront ravis de l'arrivée de la nouvelle fonctionnalité Apple Music Sing. Pour que les premières expériences soient encore plus mémorables,. Pour en profiter, il suffira de lancer Apple Music puis de se rendre dans la nouvelle section Sing de la section Recherche. Il y en aura alors pour tous les goûts avec les Hits immanquables, et des listes optimisées pour Apple Music Sing selon l'ambiance (morceaux inspirants, ballades), par genres (Pop française, alternative, musique latine), ou par décennie. bref, il y a de quoi mettre de l'ambiance pour les fêtes, et il ne serait pas étonnant que lesextinctions de voix soient plus nombreuses que d'habitude en cette fin d'année.Pour rappel, Apple Music Sing est(les paroles s'illumineront au fur et à mesure afin de permettre au chanteur de savoir où il en est),, et en profitant d'un affichage adapté pour les duos (les lignes de chant s'affichent alors à gauche et à droite) ou pour les chœurs (texte plus petit).Attention,, bien qu'il sera possible d'ajuster le niveau de la voix. Dans l'exemple ci-dessous, les paroles de Mr Brightside de The Killers s'illuminent bien en temps réel en fonction dudu chanteur, alors que le texte de Crystalised de The XX s'illumine ligne par ligne (notez tout de même la présence de la réglette avec l'icône du microphone pour ajuster le volume du chant). Les trois petits points avant les paroles permettent d'afficher un décompte avant que le chant ne débute.Il y aura toutefois un videur à l'entrée d'Apple Music Sing. Seuls lespossesseurs d'iPhone 11/iPhone SE Gen3 (le Gen2 n'est pas cité mais est tout de même doté d'une A13), d'un iPad 9/iPad mini 6/iPad Air Gen4/iPad Pro M1 ou d'une Apple TV 4K 2022 seront conviés à la fête. La dernière mouture de l'Apple TV 4K gagne ainsi en intérêt par rapport à la génération précédente. En effet, l'usage d'Apple Music Sing sera nettement plus convivial sur un grand écran, même s'il restera possible de diffuser l'écran d'un iPhone ou d'un iPad sur une Apple TV moins récente.