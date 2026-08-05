300 millions d'abonnés et ce n'est pas assez ? Spotify mise tout sur l'IA

PLUS DE 300 MILLIONS D’ABONNÉS PAYANTS

L’IA DEVIENT UN AXE STRATÉGIQUE

UNE CROISSANCE MALGRÉ LA POLÉMIQUE

Qu’en penser ?



Ces résultats montrent que Spotify est en train de réussir un pari que beaucoup jugeaient risqué : augmenter ses prix tout en accélérant sa croissance. Mais le véritable changement est peut-être ailleurs. La plateforme ne cherche plus seulement à devenir le leader du streaming musical, mais celui de tous les contenus audio, qu’il s’agisse de musique, de podcasts, de livres audio ou demain d’expériences entièrement personnalisées par l’IA.



Cette stratégie ouvre toutefois une nouvelle question : jusqu’où les utilisateurs accepteront-ils cette transformation ? Si l’intelligence artificielle permet d’enrichir les usages, elle brouille aussi progressivement la frontière entre création humaine et contenus générés automatiquement. Spotify devra donc trouver un équilibre entre innovation et confiance, sous peine de voir une partie de sa communauté se détourner de la plateforme.

Au deuxième trimestre 2026, le leader du streaming musical a franchi le cap des 300 millions d’abonnés Premium, soit une. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels atteint désormais 777 millions, enpar rapport à l’année précédente.Sur le plan financier, la plateforme affiche également une solide performance avec un, en hausse de 14 %. Ces résultats montrent que les récentes augmentations de prix n’ont pas freiné la croissance du service.Si Spotify reste avant tout une plateforme musicale,. Ces derniers mois, elle a multiplié les nouveautés : création de podcasts personnalisés, assistant conversationnel capable de recommander des contenus à partir de requêtes en langage naturel, résumés automatiques de podcasts ou encore outils de création de livres audio grâce à un partenariat avec ElevenLabs.Spotify expérimente également un outil inspiré de NotebookLM et autorise désormais certains remix générés par les utilisateurs grâce à des accords conclus avec les maisons de disques. L’objectif est clair :Cette stratégie ne fait toutefois pas l’unanimité., notamment dans le domaine musical. Pour répondre à ces inquiétudes, la plateforme a mis en place unet propose désormais un étiquetage facultatif des morceaux créés par IA. Malgré ces initiatives, plusieurs services tiers se sont spécialisés dans l’artificiellement, preuve que le sujet reste sensible auprès d’une partie des utilisateurs.