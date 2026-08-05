300 millions d'abonnés et ce n'est pas assez ? Spotify mise tout sur l'IA
Par Laurence - Publié le
La plateforme de streaming musical continue d’enchaîner les records. Elle vient de dépasser pour la première fois les 300 millions d’abonnés payants et revendique désormais 777 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Une performance d’autant plus remarquable que le service a augmenté ses tarifs dans plusieurs pays cette année. Pour poursuivre sa croissance, elle mise également, et comme beaucoup, de plus en plus sur l’intelligence artificielle.
Spotify poursuit son impressionnante progression. Au deuxième trimestre 2026, le leader du streaming musical a franchi le cap des 300 millions d’abonnés Premium, soit une hausse de 9 % sur un an. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels atteint désormais 777 millions, en progression de 12 % par rapport à l’année précédente.
Sur le plan financier, la plateforme affiche également une solide performance avec un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros, en hausse de 14 %. Ces résultats montrent que les récentes augmentations de prix n’ont pas freiné la croissance du service.
Si Spotify reste avant tout une plateforme musicale, l’entreprise investit désormais massivement dans l’intelligence artificielle. Ces derniers mois, elle a multiplié les nouveautés : création de podcasts personnalisés, assistant conversationnel capable de recommander des contenus à partir de requêtes en langage naturel, résumés automatiques de podcasts ou encore outils de création de livres audio grâce à un partenariat avec ElevenLabs.
Spotify expérimente également un outil inspiré de NotebookLM et autorise désormais certains remix générés par les utilisateurs grâce à des accords conclus avec les maisons de disques. L’objectif est clair : transformer progressivement Spotify en une plateforme de contenus audio beaucoup plus large que la seule musique.
Cette stratégie ne fait toutefois pas l’unanimité. Spotify est régulièrement critiqué pour la place croissante occupée par les contenus générés par intelligence artificielle, notamment dans le domaine musical. Pour répondre à ces inquiétudes, la plateforme a mis en place un système de vérification des artistes et propose désormais un étiquetage facultatif des morceaux créés par IA. Malgré ces initiatives, plusieurs services tiers se sont spécialisés dans l’identification des morceaux générés artificiellement, preuve que le sujet reste sensible auprès d’une partie des utilisateurs.
Ces résultats montrent que Spotify est en train de réussir un pari que beaucoup jugeaient risqué : augmenter ses prix tout en accélérant sa croissance. Mais le véritable changement est peut-être ailleurs. La plateforme ne cherche plus seulement à devenir le leader du streaming musical, mais celui de tous les contenus audio, qu’il s’agisse de musique, de podcasts, de livres audio ou demain d’expériences entièrement personnalisées par l’IA.
Cette stratégie ouvre toutefois une nouvelle question : jusqu’où les utilisateurs accepteront-ils cette transformation ? Si l’intelligence artificielle permet d’enrichir les usages, elle brouille aussi progressivement la frontière entre création humaine et contenus générés automatiquement. Spotify devra donc trouver un équilibre entre innovation et confiance, sous peine de voir une partie de sa communauté se détourner de la plateforme.
PLUS DE 300 MILLIONS D’ABONNÉS PAYANTS
Spotify poursuit son impressionnante progression. Au deuxième trimestre 2026, le leader du streaming musical a franchi le cap des 300 millions d’abonnés Premium, soit une hausse de 9 % sur un an. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels atteint désormais 777 millions, en progression de 12 % par rapport à l’année précédente.
Sur le plan financier, la plateforme affiche également une solide performance avec un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros, en hausse de 14 %. Ces résultats montrent que les récentes augmentations de prix n’ont pas freiné la croissance du service.
L’IA DEVIENT UN AXE STRATÉGIQUE
Si Spotify reste avant tout une plateforme musicale, l’entreprise investit désormais massivement dans l’intelligence artificielle. Ces derniers mois, elle a multiplié les nouveautés : création de podcasts personnalisés, assistant conversationnel capable de recommander des contenus à partir de requêtes en langage naturel, résumés automatiques de podcasts ou encore outils de création de livres audio grâce à un partenariat avec ElevenLabs.
Spotify expérimente également un outil inspiré de NotebookLM et autorise désormais certains remix générés par les utilisateurs grâce à des accords conclus avec les maisons de disques. L’objectif est clair : transformer progressivement Spotify en une plateforme de contenus audio beaucoup plus large que la seule musique.
UNE CROISSANCE MALGRÉ LA POLÉMIQUE
Cette stratégie ne fait toutefois pas l’unanimité. Spotify est régulièrement critiqué pour la place croissante occupée par les contenus générés par intelligence artificielle, notamment dans le domaine musical. Pour répondre à ces inquiétudes, la plateforme a mis en place un système de vérification des artistes et propose désormais un étiquetage facultatif des morceaux créés par IA. Malgré ces initiatives, plusieurs services tiers se sont spécialisés dans l’identification des morceaux générés artificiellement, preuve que le sujet reste sensible auprès d’une partie des utilisateurs.
Qu’en penser ?
Ces résultats montrent que Spotify est en train de réussir un pari que beaucoup jugeaient risqué : augmenter ses prix tout en accélérant sa croissance. Mais le véritable changement est peut-être ailleurs. La plateforme ne cherche plus seulement à devenir le leader du streaming musical, mais celui de tous les contenus audio, qu’il s’agisse de musique, de podcasts, de livres audio ou demain d’expériences entièrement personnalisées par l’IA.
Cette stratégie ouvre toutefois une nouvelle question : jusqu’où les utilisateurs accepteront-ils cette transformation ? Si l’intelligence artificielle permet d’enrichir les usages, elle brouille aussi progressivement la frontière entre création humaine et contenus générés automatiquement. Spotify devra donc trouver un équilibre entre innovation et confiance, sous peine de voir une partie de sa communauté se détourner de la plateforme.