Casque obligatoire : le gouvernement y pense pour les vélos
Par Vincent Lautier - Publié le
La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a demandé à la sécurité routière d'étudier une obligation générale, pour les cyclistes comme pour les trottinettes. Rien n'est décidé au niveau national, mais plusieurs préfets ont déjà signé leurs propres arrêtés, et la règle change désormais selon le département que vous traversez.
À vélo, le casque n'est obligatoire que pour les moins de 12 ans, conducteur comme passager. En trottinette électrique et sur les autres engins de déplacement personnel motorisés, il l'est hors agglomération seulement, sous peine de 135 euros d'amende. Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, a demandé en juin à la délégation à la sécurité routière d'étudier une obligation en toutes circonstances et sur l'ensemble du territoire. Le passage se ferait par décret en Conseil d'État, donc sans vote du Parlement.
Une proposition de loi déposée en septembre 2025 dort toujours en commission, jamais inscrite à l'ordre du jour. Pendant ce temps, le Vaucluse impose le casque à tous les conducteurs d'engins motorisés depuis le 1er juillet, quel que soit leur âge et où qu'ils roulent. Le Nord fera de même au 1er septembre, après un accident mortel à Lille. Compiègne et Amiens ont pris des arrêtés municipaux, les Alpes-Maritimes et les Hauts-de-Seine ont suivi.
Le bilan 2025 explique la fébrilité. 79 usagers d'engins motorisés ont été tués sur les routes françaises, soit 34 de plus qu'en 2024, et les blessés graves approchent les 1 100. Côté vélo, 235 cyclistes sont morts et 2 800 ont été gravement blessés. L'opinion suit largement, puisque l'Ifop mesure 84 % de Français favorables à l'obligation à vélo, et 88 % quand il s'agit d'un vélo électrique. Seuls quatre pays l'imposent aujourd'hui à tous les âges, dont l'Australie, où la pratique a chuté après l'entrée en vigueur.
Difficile de reprocher à un préfet de bouger quand un homme se tue sans casque dans sa préfecture. Sauf que les propositions sont bancales, avec un même trajet parfaitement légal d'un côté d'une limite administrative et sanctionné de l'autre, et des amendes qui ne sont pas les mêmes selon le texte appliqué. Et puis surtout, les Pays-Bas et le Danemark n'ont jamais rendu le casque obligatoire et affichent une mortalité cycliste bien plus basse rapportée aux kilomètres parcourus, parce qu'ils ont mis l'argent dans les pistes séparées plutôt que dans la sanction. Un décret national réglerait au moins le problème de lisibilité, et il arrivera sans doute plus vite que les infrastructures.
La règle actuelle tient en deux lignes
À vélo, le casque n'est obligatoire que pour les moins de 12 ans, conducteur comme passager. En trottinette électrique et sur les autres engins de déplacement personnel motorisés, il l'est hors agglomération seulement, sous peine de 135 euros d'amende. Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, a demandé en juin à la délégation à la sécurité routière d'étudier une obligation en toutes circonstances et sur l'ensemble du territoire. Le passage se ferait par décret en Conseil d'État, donc sans vote du Parlement.
Les préfets n'ont pas attendu
Une proposition de loi déposée en septembre 2025 dort toujours en commission, jamais inscrite à l'ordre du jour. Pendant ce temps, le Vaucluse impose le casque à tous les conducteurs d'engins motorisés depuis le 1er juillet, quel que soit leur âge et où qu'ils roulent. Le Nord fera de même au 1er septembre, après un accident mortel à Lille. Compiègne et Amiens ont pris des arrêtés municipaux, les Alpes-Maritimes et les Hauts-de-Seine ont suivi.
Les morts en trottinette ont bondi de 75 % en un an
Le bilan 2025 explique la fébrilité. 79 usagers d'engins motorisés ont été tués sur les routes françaises, soit 34 de plus qu'en 2024, et les blessés graves approchent les 1 100. Côté vélo, 235 cyclistes sont morts et 2 800 ont été gravement blessés. L'opinion suit largement, puisque l'Ifop mesure 84 % de Français favorables à l'obligation à vélo, et 88 % quand il s'agit d'un vélo électrique. Seuls quatre pays l'imposent aujourd'hui à tous les âges, dont l'Australie, où la pratique a chuté après l'entrée en vigueur.
On en dit quoi ?
Difficile de reprocher à un préfet de bouger quand un homme se tue sans casque dans sa préfecture. Sauf que les propositions sont bancales, avec un même trajet parfaitement légal d'un côté d'une limite administrative et sanctionné de l'autre, et des amendes qui ne sont pas les mêmes selon le texte appliqué. Et puis surtout, les Pays-Bas et le Danemark n'ont jamais rendu le casque obligatoire et affichent une mortalité cycliste bien plus basse rapportée aux kilomètres parcourus, parce qu'ils ont mis l'argent dans les pistes séparées plutôt que dans la sanction. Un décret national réglerait au moins le problème de lisibilité, et il arrivera sans doute plus vite que les infrastructures.