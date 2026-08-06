Casque obligatoire : le gouvernement y pense pour les vélos

On en dit quoi ?



Difficile de reprocher à un préfet de bouger quand un homme se tue sans casque dans sa préfecture. Sauf que les propositions sont bancales, avec un même trajet parfaitement légal d'un côté d'une limite administrative et sanctionné de l'autre, et des amendes qui ne sont pas les mêmes selon le texte appliqué. Et puis surtout, les Pays-Bas et le Danemark n'ont jamais rendu le casque obligatoire et affichent une mortalité cycliste bien plus basse rapportée aux kilomètres parcourus, parce qu'ils ont mis l'argent dans les pistes séparées plutôt que dans la sanction. Un décret national réglerait au moins le problème de lisibilité, et il arrivera sans doute plus vite que les infrastructures.