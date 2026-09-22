Apple ouvre une salle de concert à Londres, dédiée à l'Audio Spatial !

UNE SALLE DE CONCERT DE 600 PLACES CHEZ APPLE

48 ENCEINTES POUR L’AUDIO SPATIAL

DES IPHONE AUX CÔTÉS DES CAMÉRAS PROFESSIONNELLES

APPLE MUSIC RADIO DÉMÉNAGE AUSSI À BATTERSEA

QU’EN PENSER ?



Avec Apple Music Hall, Apple ne cherche évidemment pas à devenir un nouvel exploitant de salles de concert. L'endroit ressemble davantage à un immense studio de production doté de 600 sièges, capable de réunir en un même lieu le concert, l'enregistrement, la vidéo et la diffusion en direct.



La stratégie est plutôt intéressante pour Apple Music : au lieu de se limiter à distribuer les mêmes morceaux que Spotify ou ses autres concurrents, Apple peut produire des concerts et contenus exclusifs spécialement pensés pour ses technologies, notamment l'Audio Spatial. Et avec seulement 600 places, ces rendez-vous pourront conserver une dimension suffisamment rare et intimiste pour attirer de grands artistes.

Après l'iPod, iTunes, Apple Music et les anciens iTunes Festivals,. Baptisé, celui-ci s'installe à, le bâtiment londonien dans lequel Apple possède déjà d'importants bureaux.La salle ne pourra accueillir que, avec la volonté de conserver une certaine proximité entre les artistes et leur public. Apple assure cependant avoir installé une infrastructure digne de productions beaucoup plus importantes.La scène mesure ainsi environet peut être reconfigurée pour un concert traditionnel face au public ou pour des spectacles où les artistes sont davantage entourés par les spectateurs.Côté architecture, Apple a évidemment soigné l'ensemble., tandis qu'une immense paroi vitrée offre une vue sur le bâtiment historique et la Tamise.L'intérêt d'Apple Music Hall se trouve surtout dans ses équipements techniques. Apple a installé, permettant de proposer des concerts directement enMais Apple ne veut pas seulement offrir cette expérience aux personnes présentes dans la salle. Derrière la scène se cachent. Chaque concert peut ainsi être capté en multipiste, puis mixé en Audio Spatial en direct ou après la représentation.Un artiste pourra donc théoriquement monter sur scène, enregistrer son concert etsans avoir à déplacer ensuite toute la production dans un autre studio.Apple a également largement pensé son nouveau lieu autour de la vidéo. Apple Music Hall est câblé pour accueillir au moins, reliées à une régie dédiée à la diffusion. Et sans grande surprise, l'iPhone fait partie du dispositif. L'infrastructure permet de faire fonctionner des iPhone en parallèle des caméras professionnelles afin de multiplier les angles de prise de vue.Un même concert pourra ainsi fournir à l'artiste un enregistrement Audio Spatial,. De quoi produire très rapidement un concert filmé, des extraits pour les réseaux sociaux ou différents contenus promotionnels. Apple compte surtout retransmettre certains de ces concerts en direct dans le monde entier, permettant aux abonnés et aux fans qui ne se trouvent pas à Londres d'y assister à distance.Apple profite de cette ouverture pour déplacer également ses activités radiophoniques londoniennesCes locaux serviront aux émissions habituelles, mais également aux interviews, émissions spéciales, avant-premières et performances organisées avec les artistes.. Pour les concerts, Apple a lancé un site dédié permettant notamment de retrouver les prochaines dates et les modalités pour obtenir des billets.