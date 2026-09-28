Elton John inaugurera la salle de concert d'Apple : voici la liste officielle des artistes !

QU’EN PENSER ?



Avec Elton John pour son inauguration, Apple donne immédiatement une certaine stature à son nouveau projet. Mais le véritable intérêt de l’Apple Music Hall se trouve probablement derrière la scène. Apple ne cherche pas à concurrencer les grandes salles londoniennes avec seulement 600 places. Elle se dote plutôt de son propre outil de production, capable de transformer chaque concert en contenu audio et vidéo directement exploitable par Apple Music. Et la première programmation montre que la firme entend mélanger grandes vedettes et artistes plus récents.