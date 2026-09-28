Elton John inaugurera la salle de concert d'Apple : voici la liste officielle des artistes !
Par Laurence - Publié le
Apple vient de dévoiler la programmation des premiers concerts de son Apple Music Hall, sa nouvelle salle de spectacle installée à Londres. Elton John aura l’honneur de l’inaugurer le 28 septembre, avant une série de huit concerts avec notamment Troye Sivan, Burna Boy et Charli xcx.
Quelques jours seulement après avoir présenté son Apple Music Hall, Apple dévoile les premiers artistes qui monteront sur la scène de cette nouvelle salle installée au sein de Battersea Power Station, à proximité des bureaux londoniens et de l’Apple Store.
Et pour le premier concert, la firme a choisi une figure étroitement liée à son service musical : Elton John se produira aujourd'hui 28 septembre devant les 600 spectateurs que peut accueillir la salle.
Pour rappel, depuis le lancement d’Apple Music en 2015, le chanteur britannique anime Rocket Hour, son émission hebdomadaire diffusée sur Apple Music Radio. Sur le site dédié d'Apple Music Hall, on trouve une petite fiche dédiée à chaque chanteur avec —bien-sûr— un lien vers une playlist du service.
Apple a pour l’instant confirmé huit concerts qui s’étaleront jusqu’au début du mois de décembre 2026. Là encore, certains artistes entretiennent déjà des liens avec Apple Music. Charli xcx a notamment présenté plusieurs saisons de The Candy Shop sur Beats 1, l’ancien nom de la principale station de radio d’Apple Music. Les billets pour Elton John, Baby Keem et Skye Newman seront mis en vente lundi 28 septembre à 9 heures, heure britannique. Les modalités concernant les autres dates seront communiquées ultérieurement.
Apple Music Hall n’a cependant pas vocation à devenir une simple salle de concert supplémentaire à Londres. Avec seulement 600 places, Apple mise volontairement sur des performances relativement intimistes, tout en leur donnant une audience potentiellement mondiale.
Chaque concert pourra en effet être diffusé en direct sur Apple Music, à condition de disposer d’un abonnement au service. Apple a surtout conçu le lieu comme un véritable studio de production. La salle dispose d’un système audio spatial composé de 48 enceintes, de studios d’enregistrement et de mixage ainsi que de plus d’une quinzaine de caméras.
À la fin de sa prestation, un artiste peut ainsi repartir avec un enregistrement finalisé en Audio Spatial, un mix prêt à être diffusé et une captation vidéo multicaméra. Apple peut de son côté réutiliser ces contenus sur ses différentes plateformes.
Le concept de l’Apple Music Hall apparaît donc assez différent de celui d’une salle traditionnelle. Apple réunit au même endroit le concert, l’enregistrement, la captation vidéo et la diffusion mondiale. La firme peut ainsi proposer une expérience réservée à quelques centaines de spectateurs sur place tout en produisant simultanément du contenu destiné aux millions d’abonnés d’Apple Music.
Avec Elton John pour son inauguration, Apple donne immédiatement une certaine stature à son nouveau projet. Mais le véritable intérêt de l’Apple Music Hall se trouve probablement derrière la scène. Apple ne cherche pas à concurrencer les grandes salles londoniennes avec seulement 600 places. Elle se dote plutôt de son propre outil de production, capable de transformer chaque concert en contenu audio et vidéo directement exploitable par Apple Music. Et la première programmation montre que la firme entend mélanger grandes vedettes et artistes plus récents.
ELTON JOHN POUR OUVRIR LE BAL
Quelques jours seulement après avoir présenté son Apple Music Hall, Apple dévoile les premiers artistes qui monteront sur la scène de cette nouvelle salle installée au sein de Battersea Power Station, à proximité des bureaux londoniens et de l’Apple Store.
Et pour le premier concert, la firme a choisi une figure étroitement liée à son service musical : Elton John se produira aujourd'hui 28 septembre devant les 600 spectateurs que peut accueillir la salle.
Pour rappel, depuis le lancement d’Apple Music en 2015, le chanteur britannique anime Rocket Hour, son émission hebdomadaire diffusée sur Apple Music Radio. Sur le site dédié d'Apple Music Hall, on trouve une petite fiche dédiée à chaque chanteur avec —bien-sûr— un lien vers une playlist du service.
THE SHORT LIST
Apple a pour l’instant confirmé huit concerts qui s’étaleront jusqu’au début du mois de décembre 2026. Là encore, certains artistes entretiennent déjà des liens avec Apple Music. Charli xcx a notamment présenté plusieurs saisons de The Candy Shop sur Beats 1, l’ancien nom de la principale station de radio d’Apple Music. Les billets pour Elton John, Baby Keem et Skye Newman seront mis en vente lundi 28 septembre à 9 heures, heure britannique. Les modalités concernant les autres dates seront communiquées ultérieurement.
DES CONCERTS À SUIVRE PARTOUT DANS LE MONDE
Apple Music Hall n’a cependant pas vocation à devenir une simple salle de concert supplémentaire à Londres. Avec seulement 600 places, Apple mise volontairement sur des performances relativement intimistes, tout en leur donnant une audience potentiellement mondiale.
Chaque concert pourra en effet être diffusé en direct sur Apple Music, à condition de disposer d’un abonnement au service. Apple a surtout conçu le lieu comme un véritable studio de production. La salle dispose d’un système audio spatial composé de 48 enceintes, de studios d’enregistrement et de mixage ainsi que de plus d’une quinzaine de caméras.
À la fin de sa prestation, un artiste peut ainsi repartir avec un enregistrement finalisé en Audio Spatial, un mix prêt à être diffusé et une captation vidéo multicaméra. Apple peut de son côté réutiliser ces contenus sur ses différentes plateformes.
BIEN PLUS QU’UNE SALLE DE CONCERT POUR APPLE
Le concept de l’Apple Music Hall apparaît donc assez différent de celui d’une salle traditionnelle. Apple réunit au même endroit le concert, l’enregistrement, la captation vidéo et la diffusion mondiale. La firme peut ainsi proposer une expérience réservée à quelques centaines de spectateurs sur place tout en produisant simultanément du contenu destiné aux millions d’abonnés d’Apple Music.
QU’EN PENSER ?
Avec Elton John pour son inauguration, Apple donne immédiatement une certaine stature à son nouveau projet. Mais le véritable intérêt de l’Apple Music Hall se trouve probablement derrière la scène. Apple ne cherche pas à concurrencer les grandes salles londoniennes avec seulement 600 places. Elle se dote plutôt de son propre outil de production, capable de transformer chaque concert en contenu audio et vidéo directement exploitable par Apple Music. Et la première programmation montre que la firme entend mélanger grandes vedettes et artistes plus récents.