Bose lance de nouveaux écouteurs filaires à réduction de bruit active
Par Vincent Lautier - Publié le
Bose ressort des écouteurs filaires à réduction de bruit active, sans batterie ni Bluetooth : ils se branchent en USB-C et tirent leur énergie directement du téléphone. Comptez 99,95 euros en France, où les précommandes sont ouvertes sur le site de la marque, avant de premières livraisons le 15 octobre. Quatre ans après avoir abandonné le fil, Bose a visiblement changé d'avis.
Vous branchez la prise USB-C, et c'est tout. Aucun appairage à lancer, aucune application à installer, et le fameux boîtier de charge qu'on cherche partout dans l'appartement n'existe tout simplement plus. L'astuce, c'est que les écouteurs se nourrissent directement du courant de l'appareil, ce qui a permis à Bose d'y caser sa réduction de bruit QuietControl sans la moindre batterie embarquée. Quatre micros écoutent ce qui se passe autour de vous, et vous passez de l'isolation complète au mode Aware, celui qui laisse filtrer la rue ou les annonces du métro, d'une simple pression sur la télécommande. Le fil transporte en plus un signal en 24 bits, débarrassé de la compression que le Bluetooth impose encore à tout le monde.
Ce câble mesure 1,28 mètre et embarque une télécommande complète, avec un micro dédié aux appels que Bose a placé au dos du boîtier histoire d'éviter les frottements de tissu. Comptez aussi des embouts en trois tailles, des ailettes de maintien, un petit étui zippé et une certification IPX4 qui pardonne la transpiration ou la pluie fine. Le noir et le blanc jouent la sobriété, alors qu'un vert menthe en édition limitée assume à fond son côté années 90. À 99,95 euros, on est trois fois sous les QuietComfort Ultra sans fil de la même marque, vendus 299,95 euros.
Ce lancement referme un long feuilleton. Apple a supprimé la prise jack de l'iPhone 7 en 2016, puis a retiré les EarPods des boîtes avec l'iPhone 12 fin 2020, partout dans le monde sauf en France. Par chez nous, une loi de 2010 imposait de fournir un kit mains libres avec chaque téléphone, pour limiter l'exposition de la tête aux ondes. L'obligation a sauté début 2022, et Apple a arrêté d'en glisser dans les boîtes françaises dès le mois de février suivant. Depuis, plus personne ne reçoit d'écouteurs avec son smartphone, et il faut repasser à la caisse. Bonne nouvelle par contre : les iPhone sont passés à l'USB-C depuis l'iPhone 15, et ces Bose s'y branchent directement, comme sur un iPad, un Mac ou n'importe quel appareil Android récent.
Le fil a des arguments que le sans-fil n'aura jamais. Il n'y a rien à recharger, jamais, la latence devant une vidéo disparaît, et aucun écouteur solitaire ne finira sa vie sous le canapé. Surtout, un écouteur sans fil vieillit mal : au bout de quelques années, il tient deux heures au lieu de six, avec une batterie impossible à remplacer, alors que le filaire d'il y a dix ans fonctionne encore comme au premier jour. Bose surfe aussi, bien sûr, sur une tendance très visible chez les jeunes, qui ressortent le fil comme un accessoire rétro, un peu comme le vinyle ou les appareils photo compacts. La marque avait laissé tomber ce marché en 2022. La revoilà pile au moment où le fil redevient un objet de mode.
C'est une très bonne idée. On peut trouver que 99,95 euros, c'est cher pour du filaire quand Apple vend ses EarPods USB-C 19 euros, sauf que la réduction de bruit active sans batterie, quasiment personne d'autre ne la propose. Le vrai public de ces écouteurs, ce sont tous ceux qui ont vu leurs AirPods s'éteindre d'épuisement au bout de trois ans. Petit bémol quand même : il faudra un port USB-C et rien d'autre, aucune version jack n'est au programme. Mais un accessoire audio qu'on ne recharge jamais et qui ne périme pas, en 2026, c'est presque devenu un luxe.
Mais comment ça marche ?
Vous branchez la prise USB-C, et c'est tout. Aucun appairage à lancer, aucune application à installer, et le fameux boîtier de charge qu'on cherche partout dans l'appartement n'existe tout simplement plus. L'astuce, c'est que les écouteurs se nourrissent directement du courant de l'appareil, ce qui a permis à Bose d'y caser sa réduction de bruit QuietControl sans la moindre batterie embarquée. Quatre micros écoutent ce qui se passe autour de vous, et vous passez de l'isolation complète au mode Aware, celui qui laisse filtrer la rue ou les annonces du métro, d'une simple pression sur la télécommande. Le fil transporte en plus un signal en 24 bits, débarrassé de la compression que le Bluetooth impose encore à tout le monde.
Ce câble mesure 1,28 mètre et embarque une télécommande complète, avec un micro dédié aux appels que Bose a placé au dos du boîtier histoire d'éviter les frottements de tissu. Comptez aussi des embouts en trois tailles, des ailettes de maintien, un petit étui zippé et une certification IPX4 qui pardonne la transpiration ou la pluie fine. Le noir et le blanc jouent la sobriété, alors qu'un vert menthe en édition limitée assume à fond son côté années 90. À 99,95 euros, on est trois fois sous les QuietComfort Ultra sans fil de la même marque, vendus 299,95 euros.
Plus rien dans la boîte
Ce lancement referme un long feuilleton. Apple a supprimé la prise jack de l'iPhone 7 en 2016, puis a retiré les EarPods des boîtes avec l'iPhone 12 fin 2020, partout dans le monde sauf en France. Par chez nous, une loi de 2010 imposait de fournir un kit mains libres avec chaque téléphone, pour limiter l'exposition de la tête aux ondes. L'obligation a sauté début 2022, et Apple a arrêté d'en glisser dans les boîtes françaises dès le mois de février suivant. Depuis, plus personne ne reçoit d'écouteurs avec son smartphone, et il faut repasser à la caisse. Bonne nouvelle par contre : les iPhone sont passés à l'USB-C depuis l'iPhone 15, et ces Bose s'y branchent directement, comme sur un iPad, un Mac ou n'importe quel appareil Android récent.
Mais pourquoi revenir au fil ?
Le fil a des arguments que le sans-fil n'aura jamais. Il n'y a rien à recharger, jamais, la latence devant une vidéo disparaît, et aucun écouteur solitaire ne finira sa vie sous le canapé. Surtout, un écouteur sans fil vieillit mal : au bout de quelques années, il tient deux heures au lieu de six, avec une batterie impossible à remplacer, alors que le filaire d'il y a dix ans fonctionne encore comme au premier jour. Bose surfe aussi, bien sûr, sur une tendance très visible chez les jeunes, qui ressortent le fil comme un accessoire rétro, un peu comme le vinyle ou les appareils photo compacts. La marque avait laissé tomber ce marché en 2022. La revoilà pile au moment où le fil redevient un objet de mode.
On en dit quoi ?
C'est une très bonne idée. On peut trouver que 99,95 euros, c'est cher pour du filaire quand Apple vend ses EarPods USB-C 19 euros, sauf que la réduction de bruit active sans batterie, quasiment personne d'autre ne la propose. Le vrai public de ces écouteurs, ce sont tous ceux qui ont vu leurs AirPods s'éteindre d'épuisement au bout de trois ans. Petit bémol quand même : il faudra un port USB-C et rien d'autre, aucune version jack n'est au programme. Mais un accessoire audio qu'on ne recharge jamais et qui ne périme pas, en 2026, c'est presque devenu un luxe.