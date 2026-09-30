Les AirPods 5 sont-ils toujours le produit le moins réparable d'Apple ?
Par Laurence - Publié le
Les AirPods et la réparabilité n’ont jamais vraiment fait bon ménage. Mais après dix ans à attribuer systématiquement un 0/10 aux écouteurs d’Apple, iFixit relève enfin un petit progrès avec les AirPods 5. Leur batterie peut être remplacée sans forcément détruire l’écouteur, mais le boîtier reste une autre histoire.
Comme à son habitude, iFixit n’a pas attendu longtemps avant de démonter les nouveaux AirPods 5. Et pour une fois, l’opération réserve une plutôt bonne surprise. Apple a réintroduit un système déjà aperçu dans les AirPods 3 : la batterie n’est pas directement soudée mais équipée de petites broches permettant de la déconnecter. Une fois l’écouteur ouvert et les bandes de colle retirées, celle-ci peut donc être extraite assez simplement. Ce principe n’est pas totalement nouveau. Les AirPods 3 possédaient déjà une batterie similaire, mais accéder à celle-ci sans découper ou déformer la coque relevait pratiquement de l’impossible sans matériel spécialisé.
Sur les AirPods 5, iFixit est parvenu à ouvrir proprement les deux écouteurs autour du haut-parleur. Mieux encore, l’équipe a réussi à reproduire l’opération avec un simple sèche-cheveux et une pince de maintien, sans station à air chaud ou outillage spécialement conçu pour les AirPods.
Cela ne transforme évidemment pas le remplacement de la batterie en opération accessible à tout le monde : il faut chauffer soigneusement l’adhésif puis décoller la coque sans endommager le plastique. Mais pour iFixit, un technicien expérimenté, voire un particulier particulièrement aventureux, devrait désormais avoir une chance raisonnable d’y parvenir.
Petite subtilité découverte pendant le démontage : les batteries des écouteurs gauche et droit ne sont pas interchangeables. iFixit a d’abord pensé qu’Apple avait introduit un système logiciel empêchant leur échange. En réalité, la raison est beaucoup plus simple : leur polarité est inversée et les broches sont positionnées légèrement différemment.
Lorsqu’elles seront disponibles en pièces détachées, il faudra donc choisir précisément une batterie destinée à l’écouteur gauche ou droit. Sous celle-ci, iFixit retrouve notamment le système H2, qui participe à la gestion de la réduction active du bruit avec les trois microphones MEMS répartis dans les écouteurs. La version avec boîtier de recharge sans fil dispose également de commandes tactiles capacitives dans la tige.
En revanche, le boîtier de recharge reste tout simplement un
iFixit regrette notamment l’utilisation de soudures plastiques là où des vis auraient permis un démontage plus simple. L’organisme rappelle que d’autres constructeurs, comme Fairphone avec ses Fairbuds, ont déjà démontré qu’il était possible de concevoir des écouteurs et un boîtier dont les batteries peuvent être remplacées. Apple ne propose par ailleurs toujours ni pièces détachées ni manuel de réparation pour les AirPods 5, qui restent absents de son programme Self Service Repair.
Le résultat reste donc assez médiocre : 2/10 seulement pour les AirPods 5. Mais ce score constitue malgré tout un petit événement puisque toutes les générations précédentes avaient obtenu 0/10 chez iFixit. La batterie étant généralement l’un des premiers composants à montrer des signes de faiblesse après plusieurs années, pouvoir la remplacer sans sacrifier complètement l’écouteur pourrait surtout permettre de prolonger sensiblement la durée de vie des AirPods. Il reste désormais à Apple à faire le même effort avec le boîtier… et surtout à proposer officiellement les pièces nécessaires.
UNE BATTERIE ENFIN PLUS FACILE À RETIRER
Comme à son habitude, iFixit n’a pas attendu longtemps avant de démonter les nouveaux AirPods 5. Et pour une fois, l’opération réserve une plutôt bonne surprise. Apple a réintroduit un système déjà aperçu dans les AirPods 3 : la batterie n’est pas directement soudée mais équipée de petites broches permettant de la déconnecter. Une fois l’écouteur ouvert et les bandes de colle retirées, celle-ci peut donc être extraite assez simplement. Ce principe n’est pas totalement nouveau. Les AirPods 3 possédaient déjà une batterie similaire, mais accéder à celle-ci sans découper ou déformer la coque relevait pratiquement de l’impossible sans matériel spécialisé.
Sur les AirPods 5, iFixit est parvenu à ouvrir proprement les deux écouteurs autour du haut-parleur. Mieux encore, l’équipe a réussi à reproduire l’opération avec un simple sèche-cheveux et une pince de maintien, sans station à air chaud ou outillage spécialement conçu pour les AirPods.
Cela ne transforme évidemment pas le remplacement de la batterie en opération accessible à tout le monde : il faut chauffer soigneusement l’adhésif puis décoller la coque sans endommager le plastique. Mais pour iFixit, un technicien expérimenté, voire un particulier particulièrement aventureux, devrait désormais avoir une chance raisonnable d’y parvenir.
ATTENTION, LES DEUX BATTERIES SONT DIFFÉRENTES
Petite subtilité découverte pendant le démontage : les batteries des écouteurs gauche et droit ne sont pas interchangeables. iFixit a d’abord pensé qu’Apple avait introduit un système logiciel empêchant leur échange. En réalité, la raison est beaucoup plus simple : leur polarité est inversée et les broches sont positionnées légèrement différemment.
Lorsqu’elles seront disponibles en pièces détachées, il faudra donc choisir précisément une batterie destinée à l’écouteur gauche ou droit. Sous celle-ci, iFixit retrouve notamment le système H2, qui participe à la gestion de la réduction active du bruit avec les trois microphones MEMS répartis dans les écouteurs. La version avec boîtier de recharge sans fil dispose également de commandes tactiles capacitives dans la tige.
LE BOÎTIER RESTE PRATIQUEMENT IRRÉPARABLE
En revanche, le boîtier de recharge reste tout simplement un
désastreen matière de réparabilité. Même avec du matériel professionnel, démonter sa partie intérieure sans abîmer le plastique s’est révélé extrêmement difficile. Lorsque l’équipe est finalement parvenue jusqu’à la batterie, le boîtier était détruit.
iFixit regrette notamment l’utilisation de soudures plastiques là où des vis auraient permis un démontage plus simple. L’organisme rappelle que d’autres constructeurs, comme Fairphone avec ses Fairbuds, ont déjà démontré qu’il était possible de concevoir des écouteurs et un boîtier dont les batteries peuvent être remplacées. Apple ne propose par ailleurs toujours ni pièces détachées ni manuel de réparation pour les AirPods 5, qui restent absents de son programme Self Service Repair.
QU’EN PENSER ?
Le résultat reste donc assez médiocre : 2/10 seulement pour les AirPods 5. Mais ce score constitue malgré tout un petit événement puisque toutes les générations précédentes avaient obtenu 0/10 chez iFixit. La batterie étant généralement l’un des premiers composants à montrer des signes de faiblesse après plusieurs années, pouvoir la remplacer sans sacrifier complètement l’écouteur pourrait surtout permettre de prolonger sensiblement la durée de vie des AirPods. Il reste désormais à Apple à faire le même effort avec le boîtier… et surtout à proposer officiellement les pièces nécessaires.