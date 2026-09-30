Les AirPods 5 sont-ils toujours le produit le moins réparable d'Apple ?

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UNE BATTERIE ENFIN PLUS FACILE À RETIRER

ATTENTION, LES DEUX BATTERIES SONT DIFFÉRENTES

iMage iFixit

LE BOÎTIER RESTE PRATIQUEMENT IRRÉPARABLE

désastre

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QU’EN PENSER ?



Le résultat reste donc assez médiocre : 2/10 seulement pour les AirPods 5. Mais ce score constitue malgré tout un petit événement puisque toutes les générations précédentes avaient obtenu 0/10 chez iFixit. La batterie étant généralement l’un des premiers composants à montrer des signes de faiblesse après plusieurs années, pouvoir la remplacer sans sacrifier complètement l’écouteur pourrait surtout permettre de prolonger sensiblement la durée de vie des AirPods. Il reste désormais à Apple à faire le même effort avec le boîtier… et surtout à proposer officiellement les pièces nécessaires.

Comme à son habitude, iFixit n’a pas attendu longtemps avant de. Et pour une fois, l’opération réserve une plutôt bonne surprise. Apple a réintroduit un système déjà aperçu dans les AirPods 3 :Une fois l’écouteur ouvert et les bandes de colle retirées, celle-ci peut donc être extraite assez simplement.Les AirPods 3 possédaient déjà une batterie similaire, mais accéder à celle-ci sans découper ou déformer la coque relevait pratiquement de l’impossible sans matériel spécialisé.Sur les AirPods 5,Mieux encore, l’équipe a réussi à reproduire l’opération avec un simpleet une pince de maintien, sans station à air chaud ou outillage spécialement conçu pour les AirPods.: il faut chauffer soigneusement l’adhésif puis décoller la coque sans endommager le plastique. Mais pour iFixit, un technicien expérimenté, voire un particulier particulièrement aventureux, devrait désormais avoir une chance raisonnable d’y parvenir.Petite subtilité découverte pendant le démontage :. iFixit a d’abord pensé qu’Apple avait introduit un système logiciel empêchant leur échange. En réalité, la raison est beaucoup plus simple : leur polarité est inversée et les broches sont positionnées légèrement différemment.Lorsqu’elles seront disponibles en pièces détachées,. Sous celle-ci, iFixit retrouve notamment le système H2, qui participe à la gestion de la réduction active du bruit avec les trois microphones MEMS répartis dans les écouteurs. La version avec boîtier de recharge sans fil dispose également de commandes tactiles capacitives dans la tige.En revanche,Même avec du matériel professionnel, démonter sa partie intérieure sans abîmer le plastique s’est révélé extrêmement difficile. Lorsque l’équipe est finalement parvenue jusqu’à la batterie, le boîtier était détruit.’organisme rappelle que d’autres constructeurs, commeavec ses Fairbuds, ont déjà démontré qu’il était possible de concevoir des écouteurs et un boîtier dont les batteries peuvent être remplacées. Apple ne propose par ailleurs toujours ni pièces détachées ni manuel de réparation pour les AirPods 5, qui restent absents de son programme Self Service Repair.