Amazon brade la casque Beats Solo 4 à -44% pour les Jours Flash Prime !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Beats a lancé fin 2024 son tout nouveau casque de la gamme Solo, les modèles le plus vendus de la firme, avec plusieurs nouveautés intéressantes à la clé. Aujourd'hui, une belle promotion des Jours Flash Prime permet d'en profiter à un tarif nettement plus intéressant.
La marque, qui appartient à Apple depuis 2014 après son rachat pour 3 milliards de dollars, n'avait pas le droit à l'erreur avec cette nouvelle génération. En effet, de tous les produits du catalogue, ce sont les Solo qui se vendent le mieux. Les ingénieurs ont donc mis les petits plats dans les grands en proposant un Solo 4 de 217 grammes doté de nouveaux haut-parleurs de 40mm conçus sur mesure pour ce modèle et offrant un rendu amélioré, de l'audio spatial avec suivi de la tête, de coussinets supra-auriculaires
En sus du Bluetooth avec les codecs SBC et AAC (pas de Bluetooth multipoint, mais le partage audio sur les appareils Apple), le Solo 4 dispose d'un port USB-C qui permettra non seulement de recharger le casque mais également de profiter de l'audio sans perte (y compris pendant la charge). Beats conserve le port mini jack 3,5mm pour plus de polyvalence, avec une écoute possible en filaire même lorsque la batterie est à plat. Côté autonomie, le Solo 4 permet d'obtenir jusqu'à 50 heures d'écoute sur une seule charge, et la fonction charge rapide Fast Fuel offre 5 heures d'écoute en 10 minutes.
Le jumelage est automatique sur Android comme sur les appareils Apple et le casque est compatible avec la fonction Localiser des deux plateformes. Le bouton "b" permet de contrôler la musique, de prendre des appels ou d'activer un assistant vocal. Les boutons du volume se trouvent juste au-dessus et en dessous. Notons que le Solo4 ne propose pas de réduction active du bruit ambiant (ANC), contrairement au Studio Pro.
Le Beats Solo 4 est livré avec une housse de transport en tissu, un câble USB-C, un câble mini jack, disponible en Matte Black, Slate Blue et Cloud Pink et a été lancé au tarif de 229,95 euros.
Beats Solo 4
La marque, qui appartient à Apple depuis 2014 après son rachat pour 3 milliards de dollars, n'avait pas le droit à l'erreur avec cette nouvelle génération. En effet, de tous les produits du catalogue, ce sont les Solo qui se vendent le mieux. Les ingénieurs ont donc mis les petits plats dans les grands en proposant un Solo 4 de 217 grammes doté de nouveaux haut-parleurs de 40mm conçus sur mesure pour ce modèle et offrant un rendu amélioré, de l'audio spatial avec suivi de la tête, de coussinets supra-auriculaires
UltraPlushconfortables et pensés pour durer, ainsi que de nouveaux microphones avec formation de faisceaux couplé à une réduction des bruits afin d'offrir un meilleur rendu pendant les appels.
Bluetooth, USB-C, 50h d'autonomie
En sus du Bluetooth avec les codecs SBC et AAC (pas de Bluetooth multipoint, mais le partage audio sur les appareils Apple), le Solo 4 dispose d'un port USB-C qui permettra non seulement de recharger le casque mais également de profiter de l'audio sans perte (y compris pendant la charge). Beats conserve le port mini jack 3,5mm pour plus de polyvalence, avec une écoute possible en filaire même lorsque la batterie est à plat. Côté autonomie, le Solo 4 permet d'obtenir jusqu'à 50 heures d'écoute sur une seule charge, et la fonction charge rapide Fast Fuel offre 5 heures d'écoute en 10 minutes.
Le jumelage est automatique sur Android comme sur les appareils Apple et le casque est compatible avec la fonction Localiser des deux plateformes. Le bouton "b" permet de contrôler la musique, de prendre des appels ou d'activer un assistant vocal. Les boutons du volume se trouvent juste au-dessus et en dessous. Notons que le Solo4 ne propose pas de réduction active du bruit ambiant (ANC), contrairement au Studio Pro.
Le Beats Solo 4 est livré avec une housse de transport en tissu, un câble USB-C, un câble mini jack, disponible en Matte Black, Slate Blue et Cloud Pink et a été lancé au tarif de 229,95 euros.