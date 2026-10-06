L'excellente enceinte Sonos Era 100 SL à son prix le plus bas pour les Jours Flash Prime !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous comptez vous équiper de l'excellente enceinte connectée Sonos Era 100, il est peut-être temps de craquer grâce à cette intéressante promo.
La Sonos Era 100 revisite la Sonos One et propose un haut-parleur médium/grave 25% plus grand que celui de la One ainsi que deux tweeters orientés sur les côtés et une puce 47% plus rapide épaulée par
Il sera bien entendu possible, comme pour les One, de coupler une paire d'Era 100 avec une barre de son du constructeur ou le Sonos Amp en tant qu'enceintes surround, sans compatibilité Dolby Atmos, ce qui est logique puisque l'enceinte ne dispose pas de haut parleur orienté vers le haut pour les effets verticaux. Les deux nouvelles enceintes de Sonos sont conçues à partir de plastique recyclé et offrent une meilleure réparabilité ainsi qu'une consommation d'énergie mieux maîtrisée, inférieure à 2W lorsqu'elle ne sont pas utilisées couplée à une nouvelle fonction veille. Si l'enceinte vous intéresse, vous pouvez retrouver notre test de la Sonos Era 100.
Sonos Era 100
La Sonos Era 100 revisite la Sonos One et propose un haut-parleur médium/grave 25% plus grand que celui de la One ainsi que deux tweeters orientés sur les côtés et une puce 47% plus rapide épaulée par
le nouveau processeur co-neural. Cette disposition permet à l'Era 100 de proposer une diffusion en stéréo avec une seule enceinte (avec une scène sonore à la largeur limitée, comme sur toutes les enceintes stéréo monobloc), là ou la One était purement mono. L'Era 100 reprend les caractéristiques de l'Era 300 (à l'exception du Dolby Atmos et du nombre de haut-parleurs) avec une connexion en Bluetooth avec les codecs SBC et AAC, du Wi-Fi 6, la compatibilité AirPlay 2, la possibilité de coupler deux enceintes en une paire stéréo, le mode Trueplay permettant d'adapter le rendu à la pièce d'écoute, les commandes tactiles, et l'entrée USB-C pour une source externe (via un adapteur).
-20% pour les Jours Flash Prime
Il sera bien entendu possible, comme pour les One, de coupler une paire d'Era 100 avec une barre de son du constructeur ou le Sonos Amp en tant qu'enceintes surround, sans compatibilité Dolby Atmos, ce qui est logique puisque l'enceinte ne dispose pas de haut parleur orienté vers le haut pour les effets verticaux. Les deux nouvelles enceintes de Sonos sont conçues à partir de plastique recyclé et offrent une meilleure réparabilité ainsi qu'une consommation d'énergie mieux maîtrisée, inférieure à 2W lorsqu'elle ne sont pas utilisées couplée à une nouvelle fonction veille. Si l'enceinte vous intéresse, vous pouvez retrouver notre test de la Sonos Era 100.