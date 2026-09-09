Sonos passe directement à Sonos 27 et ouvre ses enceintes à ChatGPT et Claude

QU’EN PENSER ?



Le passage à Sonos 27 est surtout intéressant par l’ouverture progressive de l’écosystème. Pouvoir choisir entre plusieurs assistants IA tranche avec la stratégie consistant à imposer un seul assistant à l’ensemble de la maison.



Les fonctions plus immédiates, comme Portable Surrounds, semblent également bien pensées puisqu’elles donnent de nouveaux usages à du matériel déjà acheté. Après les déboires de sa précédente refonte logicielle, Sonos semble cette fois avancer de manière beaucoup plus progressive.