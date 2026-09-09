Sonos passe directement à Sonos 27 et ouvre ses enceintes à ChatGPT et Claude
Par Laurence - Publié le
Sonos revoit la numérotation de sa plateforme logicielle et adopte, à l’image d’Apple avec iOS 27, le numéro de l’année à venir. Mais Sonos 27 ne se limite pas à un changement de nom : nouvelle navigation, enceintes portables transformées en satellites arrière et surtout ouverture à ChatGPT et Claude sont au programme.
Fini les numéros de versions traditionnels : Sonos adopte désormais une nomenclature basée sur l’année, avec Sonos 27, disponible à travers une nouvelle mise à jour de son application.
Voici qui n'est pas sans rappeler une décision d'Apple dévoilée à la WWDC 2025. En effet, le changement rappelle évidemment celui opéré par Apple avec iOS 26, macOS 26 ou encore watchOS 26. Sonos indique que cette nouvelle plateforme est compatible avec tous les produits fonctionnant sous Sonos S2, même si certaines fonctions resteront dépendantes du matériel utilisé.
L’application profite au passage d’une interface revue, avec une navigation simplifiée, davantage de gestes de balayage et la possibilité d’épingler certaines pièces pour y accéder plus rapidement. Après la refonte particulièrement mouvementée de son application en 2024, Sonos semble cette fois avoir privilégié des changements plus mesurés.
Sonos 27 apporte également Portable Surrounds, une fonction plutôt intéressante pour ceux qui possèdent déjà plusieurs produits de la marque. Il devient en effet possible de profiter ponctuellement d’une installation home cinéma complète sans devoir acheter deux enceintes uniquement destinées à cet usage.
Deux enceintes portables identiques, comme les Move 2 ou Sonos Play, peuvent désormais être associées à une barre de son compatible afin de servir d’enceintes surround arrière. Lorsqu’elles sont déplacées, elles retrouvent automatiquement leur fonctionnement habituel.
La partie la plus intéressante concerne toutefois l’intelligence artificielle. Avec Sonos 27mcp, proposé dans un premier temps en accès anticipé, Sonos permet de connecter des assistants tiers, comme ChatGPT et Claude, à son système. La marque insiste sur le choix laissé à l’utilisateur plutôt que sur l’intégration d’une IA unique. Cette philosophie doit également se retrouver dans Sonos 27voice, son propre assistant consacré à la musique, attendu plus tard cet automne.
Sonos va même plus loin avec Custom Agents, prévu quant à lui pour 2027. Cette fonction doit permettre de créer ses propres agents au sein de l’écosystème, chacun pouvant disposer de son modèle d’IA, de sa personnalité et même de sa voix. Enfin, les nouveaux écouteurs Ace Ultra bénéficient de Headphone Linking en accès anticipé. Il devient possible de transférer directement le son entre les écouteurs et les enceintes Sonos situées à proximité, sans utiliser le smartphone comme intermédiaire.
Le passage à Sonos 27 est surtout intéressant par l’ouverture progressive de l’écosystème. Pouvoir choisir entre plusieurs assistants IA tranche avec la stratégie consistant à imposer un seul assistant à l’ensemble de la maison.
Les fonctions plus immédiates, comme Portable Surrounds, semblent également bien pensées puisqu’elles donnent de nouveaux usages à du matériel déjà acheté. Après les déboires de sa précédente refonte logicielle, Sonos semble cette fois avancer de manière beaucoup plus progressive.
SONOS SUIT LA NUMÉRATION D'APPLE AVEC SONOS 27
Fini les numéros de versions traditionnels : Sonos adopte désormais une nomenclature basée sur l’année, avec Sonos 27, disponible à travers une nouvelle mise à jour de son application.
Voici qui n'est pas sans rappeler une décision d'Apple dévoilée à la WWDC 2025. En effet, le changement rappelle évidemment celui opéré par Apple avec iOS 26, macOS 26 ou encore watchOS 26. Sonos indique que cette nouvelle plateforme est compatible avec tous les produits fonctionnant sous Sonos S2, même si certaines fonctions resteront dépendantes du matériel utilisé.
L’application profite au passage d’une interface revue, avec une navigation simplifiée, davantage de gestes de balayage et la possibilité d’épingler certaines pièces pour y accéder plus rapidement. Après la refonte particulièrement mouvementée de son application en 2024, Sonos semble cette fois avoir privilégié des changements plus mesurés.
LES MOVE 2 PEUVENT DEVENIR DES ENCEINTES SURROUND
Sonos 27 apporte également Portable Surrounds, une fonction plutôt intéressante pour ceux qui possèdent déjà plusieurs produits de la marque. Il devient en effet possible de profiter ponctuellement d’une installation home cinéma complète sans devoir acheter deux enceintes uniquement destinées à cet usage.
Deux enceintes portables identiques, comme les Move 2 ou Sonos Play, peuvent désormais être associées à une barre de son compatible afin de servir d’enceintes surround arrière. Lorsqu’elles sont déplacées, elles retrouvent automatiquement leur fonctionnement habituel.
CHATGPT ET CLAUDE ARRIVENT SUR SONOS
La partie la plus intéressante concerne toutefois l’intelligence artificielle. Avec Sonos 27mcp, proposé dans un premier temps en accès anticipé, Sonos permet de connecter des assistants tiers, comme ChatGPT et Claude, à son système. La marque insiste sur le choix laissé à l’utilisateur plutôt que sur l’intégration d’une IA unique. Cette philosophie doit également se retrouver dans Sonos 27voice, son propre assistant consacré à la musique, attendu plus tard cet automne.
Sonos va même plus loin avec Custom Agents, prévu quant à lui pour 2027. Cette fonction doit permettre de créer ses propres agents au sein de l’écosystème, chacun pouvant disposer de son modèle d’IA, de sa personnalité et même de sa voix. Enfin, les nouveaux écouteurs Ace Ultra bénéficient de Headphone Linking en accès anticipé. Il devient possible de transférer directement le son entre les écouteurs et les enceintes Sonos situées à proximité, sans utiliser le smartphone comme intermédiaire.
QU’EN PENSER ?
Le passage à Sonos 27 est surtout intéressant par l’ouverture progressive de l’écosystème. Pouvoir choisir entre plusieurs assistants IA tranche avec la stratégie consistant à imposer un seul assistant à l’ensemble de la maison.
Les fonctions plus immédiates, comme Portable Surrounds, semblent également bien pensées puisqu’elles donnent de nouveaux usages à du matériel déjà acheté. Après les déboires de sa précédente refonte logicielle, Sonos semble cette fois avancer de manière beaucoup plus progressive.