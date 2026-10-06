Les AirPods 5 sont déjà en promo : -30€ par rapport à l'Apple Store grâce à ce coupon !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec les AirPods 5, Apple corrige le principal défaut de la gamme d'entrée : la réduction de bruit active n'est plus réservée à la version la plus chère. Les deux modèles en profitent, avec une efficacité nettement supérieure à celle des AirPods 4.
C'est le changement qui compte. Avec les AirPods 4, il fallait débourser 199 € pour profiter de la réduction de bruit active. Les AirPods 5 l'intègrent dès le modèle de base à 149 €. Ce n'est pas une version au rabais : Apple annonce jusqu'à 50 % de bruit extérieur supprimé en plus par rapport aux AirPods 4, sans abandonner le format ouvert. Il n'y a toujours pas d'embout en silicone, ce qui ravira ceux qui ne supportent pas la sensation d'oreille bouchée des AirPods Pro 3.
Le reste de la panoplie suit : mode Transparence amélioré, Audio adaptatif, détection des conversations, Audio spatial personnalisé et réponses à Siri par simple hochement de tête. Côté son, Apple met en avant une nouvelle architecture acoustique multiport et une nouvelle génération d'égaliseur adaptatif, censée offrir un rendu plus riche et mieux calibré à chaque oreille.
Toujours animés par la puce H2, les AirPods 5 se déclinent en deux versions. Le modèle standard (149 €) propose jusqu'à 4 heures d'écoute avec la réduction de bruit et 20 heures au total avec le boîtier USB-C. Pour 169 €, la version avec boîtier de charge sans fil gagne une heure d'autonomie par charge (5 heures, 22 heures au total). Elle se recharge aussi sur un chargeur Qi ou d'Apple Watch et ajoute le réglage du volume par glissement sur la tige, comme sur les AirPods Pro.
La réduction de bruit pour tous
C'est le changement qui compte. Avec les AirPods 4, il fallait débourser 199 € pour profiter de la réduction de bruit active. Les AirPods 5 l'intègrent dès le modèle de base à 149 €. Ce n'est pas une version au rabais : Apple annonce jusqu'à 50 % de bruit extérieur supprimé en plus par rapport aux AirPods 4, sans abandonner le format ouvert. Il n'y a toujours pas d'embout en silicone, ce qui ravira ceux qui ne supportent pas la sensation d'oreille bouchée des AirPods Pro 3.
Le reste de la panoplie suit : mode Transparence amélioré, Audio adaptatif, détection des conversations, Audio spatial personnalisé et réponses à Siri par simple hochement de tête. Côté son, Apple met en avant une nouvelle architecture acoustique multiport et une nouvelle génération d'égaliseur adaptatif, censée offrir un rendu plus riche et mieux calibré à chaque oreille.
Déjà en promo
Toujours animés par la puce H2, les AirPods 5 se déclinent en deux versions. Le modèle standard (149 €) propose jusqu'à 4 heures d'écoute avec la réduction de bruit et 20 heures au total avec le boîtier USB-C. Pour 169 €, la version avec boîtier de charge sans fil gagne une heure d'autonomie par charge (5 heures, 22 heures au total). Elle se recharge aussi sur un chargeur Qi ou d'Apple Watch et ajoute le réglage du volume par glissement sur la tige, comme sur les AirPods Pro.