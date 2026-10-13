CMF lance ses enceintes Bluetooth en forme de brique de lait, dès 59 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
CMF, la marque abordable de Nothing, vient de dévoiler ses deux premières enceintes Bluetooth, les Speaker S et Speaker M. Leur silhouette de brique de lait détonne face aux éternels cylindres du rayon audio, et les tarifs sont très contenus : 59 euros pour la petite, 99 euros pour la grande, déjà disponibles en France sur le site de la marque.
CMF vendait déjà des écouteurs, des casques et des smartphones, jamais d'enceinte. La marque a évité le énième tube à dragonne : ses Speaker S et M ressemblent à deux cartons de lait, avec une languette rigide qui sert de poignée. L'enceinte se pose, se suspend à un crochet ou se porte en bandoulière, et la certification IP68 autorise même une immersion prolongée. Le plus amusant, c'est la façade : elle se déclipse, le bouton aussi, et CMF promet de publier le fichier 3D officiel pour que chacun imprime la sienne. Quatre coloris sont proposés : blanc, gris foncé, orange et turquoise.
Le Speaker S, 334 grammes, embarque un haut-parleur large bande de 45 mm épaulé par deux radiateurs passifs, pour 10 watts RMS. Le Speaker M passe à 602 grammes et 35 watts, avec un vrai woofer de 70 mm associé à un tweeter de 16 mm, de quoi espérer des graves plus profonds. L'autonomie annoncée atteint 18 heures, à condition de rester à la moitié du volume. Poussez à 80 % et il ne restera que 4 à 5 heures. La connexion se fait en Bluetooth 6.0. L'appairage passe par le NFC ou le multipoint, et le mode Party s'appuie sur Auracast pour faire jouer ensemble autant d'enceintes que vous en possédez, même chez les concurrents. Il faut 2 h 30 pour recharger le petit modèle, 3 heures pour le grand.
À ces prix, CMF a forcément rogné quelque part. Les codecs, déjà : il n'y a que de l'AAC et du SBC, et le LDAC de certains écouteurs maison n'a pas fait le voyage. Le mode stéréo ne fonctionne qu'entre deux enceintes strictement identiques. Vous ne marierez donc pas un S avec un M. L'égalisation, elle, se règle dans l'application Nothing X, qui propose quatre préréglages et un mode Nuit qui plafonne le volume à 60 %. Rien de rédhibitoire. Mais le rayon est tenu par des marques qui font de l'acoustique depuis des décennies, JBL et Sony en tête, et CMF arrive avec un argument qui est d'abord une affaire de look.
Ce design, on le trouve très réussi, et la façade à imprimer soi-même est une idée qu'on aurait aimé voir chez des marques plus installées. 59 euros pour tenter le coup, ce n'est pas cher payé. La vraie inconnue est ailleurs : CMF n'avait jamais fabriqué d'enceinte, et un joli carton qui sonne comme une casserole ne tiendrait pas longtemps face aux références du rayon. On attend donc de les écouter pour trancher. En attendant, les imprimantes 3D de la communauté Nothing vont chauffer, et ça, c'est plutôt rigolo.
Mais pourquoi une brique de lait ?
CMF vendait déjà des écouteurs, des casques et des smartphones, jamais d'enceinte. La marque a évité le énième tube à dragonne : ses Speaker S et M ressemblent à deux cartons de lait, avec une languette rigide qui sert de poignée. L'enceinte se pose, se suspend à un crochet ou se porte en bandoulière, et la certification IP68 autorise même une immersion prolongée. Le plus amusant, c'est la façade : elle se déclipse, le bouton aussi, et CMF promet de publier le fichier 3D officiel pour que chacun imprime la sienne. Quatre coloris sont proposés : blanc, gris foncé, orange et turquoise.
18 heures d'autonomie
Le Speaker S, 334 grammes, embarque un haut-parleur large bande de 45 mm épaulé par deux radiateurs passifs, pour 10 watts RMS. Le Speaker M passe à 602 grammes et 35 watts, avec un vrai woofer de 70 mm associé à un tweeter de 16 mm, de quoi espérer des graves plus profonds. L'autonomie annoncée atteint 18 heures, à condition de rester à la moitié du volume. Poussez à 80 % et il ne restera que 4 à 5 heures. La connexion se fait en Bluetooth 6.0. L'appairage passe par le NFC ou le multipoint, et le mode Party s'appuie sur Auracast pour faire jouer ensemble autant d'enceintes que vous en possédez, même chez les concurrents. Il faut 2 h 30 pour recharger le petit modèle, 3 heures pour le grand.
Mais il manque quoi ?
À ces prix, CMF a forcément rogné quelque part. Les codecs, déjà : il n'y a que de l'AAC et du SBC, et le LDAC de certains écouteurs maison n'a pas fait le voyage. Le mode stéréo ne fonctionne qu'entre deux enceintes strictement identiques. Vous ne marierez donc pas un S avec un M. L'égalisation, elle, se règle dans l'application Nothing X, qui propose quatre préréglages et un mode Nuit qui plafonne le volume à 60 %. Rien de rédhibitoire. Mais le rayon est tenu par des marques qui font de l'acoustique depuis des décennies, JBL et Sony en tête, et CMF arrive avec un argument qui est d'abord une affaire de look.
On en dit quoi ?
Ce design, on le trouve très réussi, et la façade à imprimer soi-même est une idée qu'on aurait aimé voir chez des marques plus installées. 59 euros pour tenter le coup, ce n'est pas cher payé. La vraie inconnue est ailleurs : CMF n'avait jamais fabriqué d'enceinte, et un joli carton qui sonne comme une casserole ne tiendrait pas longtemps face aux références du rayon. On attend donc de les écouter pour trancher. En attendant, les imprimantes 3D de la communauté Nothing vont chauffer, et ça, c'est plutôt rigolo.