CMF lance ses enceintes Bluetooth en forme de brique de lait, dès 59 euros

On en dit quoi ?



Ce design, on le trouve très réussi, et la façade à imprimer soi-même est une idée qu'on aurait aimé voir chez des marques plus installées. 59 euros pour tenter le coup, ce n'est pas cher payé. La vraie inconnue est ailleurs : CMF n'avait jamais fabriqué d'enceinte, et un joli carton qui sonne comme une casserole ne tiendrait pas longtemps face aux références du rayon. On attend donc de les écouter pour trancher. En attendant, les imprimantes 3D de la communauté Nothing vont chauffer, et ça, c'est plutôt rigolo.