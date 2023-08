L'app Tesla gère les Raccourcis d'Apple !

Merci Fabien !

En effet,. Si vous n'êtes pas familier avec ces commandes, elles permettent en fait d'automatiser des actions avec des appels à Siri et des scènes conditionnelles.autant de commandes qui deviennent officiellement accessibles sans devoir jouer avec les API officieuses que certains programmes utilisent déjà., le flash des phares, le dégivrage, le préconditionnement, les sièges chauffants, le Klaxon.... Par exemple, imaginons que vous ayez du surplus solaire sur votre installation photovoltaïque, vous pouvez alors lancer la charge de la voiture en réglant spécifiquement l'ampérage...Il est aussi possible deBref, les possibilités sont presque infinies... tant que les conditions sont utilisables. Par exemple, les applications d'onduleur solaires ne sont que très rarement compatibles avec les Raccourcis, malheureusement.Autre usage bien pratique,Par exemple, ouvrir les vitres, régler la climatisation et déverrouiller la voiture avec une seule commande, que vous pouvez utiliser soit avec une icône sur votre Springboard, soit via Siri.Par exemple,, ou de gérer le préconditionnement et la charge programmée depuis le programme. D'ailleurs, il est encore compliqué de créer des règles de charge avancées en fonction du lieu, du jour de la semaine etc. Même chose pour les trajets utilisant les réseaux de charge tiers (Ionity, Fastned...)... Chez les allemands, ces fonctions sont désormais souvent incluses en standard.tout ceci n'est encore qu'un doux rêve, alors que BMW permet cela depuis une bonne année déjà , via CarKey d'Apple., mais il ne faudrait pas que le constructeur oublie ce qui a fait son succès auprès des geeks et des fans de tech : être en avance sur la concurrence ! L'arrivée des Raccourcis est donc une bonne chose, mais peut-être pas LA fonction que l'on attendait en premier lieu -d'autant qu'elle se destine à un public plutôt avancé. Mais pour les plus téméraires, n'hésitez pas à nous proposer vos propres raccourcis !