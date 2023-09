Nouvelle Tesla Model 3 : ces choix risqués qui pourraient rebuter les clients

Les clignotants, de l'histoire ancienne ?

facelift

tournent

Des créneaux plus compliqués

C'est carrément l'enfer !

Capteurs et caméras manquantes ?

Tesla Vision

Un "no-go" pour certains clients ?

détails

, il faudra donc patienter encore plusieurs semaines avant de pouvoir se faire un avis plus objectif de la voiture sur de longues distances.. Même chose pour les clignotants, activables via des boutons capacitifs situés sur la partie gauche du volant.Ce qui était une curiosité sur des véhicules de petite série, comme les Model S et X récents, est donc, ce qui risque de faire grincer des dents -notamment les nouveaux venus sur le marché de l'électrique.SI l'on compare souvent Tesla et Apple dans leurs choix très directifs, voilà qui, des décisions qui agacent toujours aujourd'hui sur certains produits : l'absence de prise jack sur les iPad Pro est souvent vécue comme un non-sens pour faire du montage vidéo et nos Mac ont du mal à vivre dans ces docks-USC-C, indispensable pour connecter un vodéo-projecteur ou une simple souris.... Dans les nombreux rond-points du Vieux Continents (assez rares outre-Atlantique), les commandesavec le volant et il devient alors compliqué d'activer le clignotant sans regarder ses mains. En clair,et sécuritaire, ce qui pourrait fait tiquer les organismes officiels quant à la généralisation d'une telle fonctionnalité.Là encore,. Les voies n'étaient pas aussi larges qu'aux USA, on a vite fait de bloquer le circulation en faisant un créneau.Autre souci chez Tesla,, ce qui entraine des manoeuvres répétées, on le voit lorsque les voitures doivent reculer sur des chargeurs par exemple.me confiait encore récemment la propriétaire d'un Model X Plaid, déjà équipé de ces commandes tactiles depuis un an.Enfin,. De l'aveu de tous les possesseurs de Model 3 et Y récents, basé uniquement sur les caméras ) n'est pas aussi précis et efficace, conduisant parfois à toucher les obstacles contre l'avis du véhicule.... Il n'y a donc pas non plus de vue à 360 degrés complète, ce qui aurait pu aider à se garer sans les fameux capteurs.Elon Musk sera-t-il forcé de revenir en arrière ? Il faudra attendre les premières livraisons pour avoir un avis plus éclairé, même si les propriétaires de Model S et X n'ont pas l'air d'en faire une maladie -une forme de résignation, sans doute.Ces(qui n'en sont peut-être pas) ne doivent pas éclipser, les matériaux plus qualitatifs ou encore l'autonomie en nette hausse... sans que les tarifs n'aient beaucoup augmenté. A prix équivalent, les Tesla restent particulièrement intéressantes, même si les compromis sont parfois plus marqués que chez la concurrence.