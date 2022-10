Essai BMW i4 eDrive 40 : autonomie d'une Tesla, conduite et finitions BMW !

Test de la BMW i4 40 : je la préfère à la Tesla Model 3 ?

Une vraie concurrente de la Tesla Model 3 !

Comme une Serie 4 thermique

Où est le frunk ?

CarKey : une clef sur son Apple Watch !

Autonomie 590 WLTP et 340CV

• Batterie de 68,0 kWh (utile)

• 286CV (Propulsion)

• 430nm

• à 100 km/h en 6s

• Autonomie 483 Km WLTP



eDrive 40 (notre version)

• Batterie de 80,7 kWh (utile)

• 340CV (Propulsion)

• 430nm

• à 100 km/h en 5,7s

• Autonomie 590 Km WLTP



eDrive 50

• Batterie de 80,7 kWh (utile)

• 544CV (Propulsion)

• 795nm

• à 100 km/h en 3,9s

• Autonomie 510 Km WLTP

Une conduite très "BMW"

Le plaisir de conduire

La meilleure conduite semi-autonome ?

Un planificateur d'itinéraire discutable

Une recharge "rapide, sans +"

Avec, soit à peine plus qu'une Model 3 Propulsion, le prix des options peut tout de même friser les 100 000€ sur le haut-de-gamme ! Pour cet essai longue durée, nous avons choiside la gamme.Dans la première vidéo consacrée à la BMW i4, on vous présente le véhicule sous toutes ses coutures,, et il est également question de conduite semi-autonome... et bien-sûr de sensations au volant !(pour l'époque), même s'il aura fallu attendre l'iX3 (2021) pour voir arriver le premier véhicule familial 100% électrique dans la gamme.Pour cette berline concurrente de la Tesla Model 3, Polestar 2, ou encore Mercedes EQE et contrairement à certains concurrents,, tout en conservant des moteurs puissants et une bonne aérodynamique : le combo-gagnant en électrique !Le dessin de notre i4 n'est pas aussi futuriste que le grand iX (SUV), mais c'est normal :. Seul caractère différenciant, on retrouve des éléments bleus (que l'on peut enlever, sans frais), une calandre pleine ou un grand diffuseur sans l'échappement, évidemment.Notre i4 est très aérodynamique, avec, et des jantes semi-pleine, façonde chez Tesla., elle n'est pas non plus très haute (1,45m), des proportions idéales pour fendre l'air et proposer une bonne sportivité, malgré la poids des batteries. En revanche, avec son empattement de 2,8m, elle braque assez mal et les petites rues de Fréjus dans lesquelles nous avons pu évoluer, posent parfois souci lorsqu'il s'agit de faire un dem-tour !. En pratique, j'ai souvent été moins gêné que la Tesla, dont les garde-boue sont encore plus bas et où la protection de bas-de-caisse est parfois plus capricieuse.On notera également la présence(absente chez Tesla), mais qui compense aussiA l'extérieur, notre BMW est bien équipée, avec ses... L'avantage d'être un constructeur historique, c'est aussi tout cet héritage et le savoir-faire que les petits nouveaux (Tesla, Fisker, Polestar...) ont parfois plus de mal à proposer. En revanche, cette i4 n'a pas la fameuse calandre auto-cicatrisante de l'iX ni l'ingénieux système de liquide lave-glace caché dans le logo.Autre déconvenue, l'un des plus gros défauts de cette version d'ailleurs :Si l'on peut tout de même ouvrir le tout (contrairement à l'iX), un cache en plastique recouvre le contenu interne... qui se révèle en fait assez vide ! Il y aurait largement eu la place d'y mettre ses câbles. On a vraimentHeureusement,. Un espace de rangement sous le plancher permet de stocker câble et chargeur, mais ce n'est pas aussi pratique qu'un frunk, surtout quand la voiture est chargée ! Par ailleurs, l'option audio avec caisson de basse... supprime la moitié de l'espace !, en étant par exemple la première marque à proposer CarPlay WiFi ou en intégrant le second écran de CarPlay/Apple Maps.En effet, BMW est toujours le seul à proposer ce système de clef sur iPhone, via Wallet. La clef apparait comme une carte de crédit et il suffit de passer le téléphone devant la poignée pour ouvrir la voiture.Mieux,J'ai enfin pu partir à la plage sans téléphone ni aucun objet de valeur, tout en ayant les clef de la voiture au poignet. L'air de rien, c'est une fonction qui n'existe nulle part, y compris chez Tesla !Enfin, vous pouvez même d. Si vous n'avez plus de batterie ou perdu votre iPhone, une petite carte, façon Tesla, est également capable de tout faire. Finalement, plus vraiment besoin de la grosse clef !Seul regret,permettant deà côté de la voiture. A plus de 80 000€/CHF pour notre modèle d'essai (avec option et sans bonus), cela aurait été vraiment rassurant au quotidien.Je vous le disais, BMW a fait des choix techniques vraiment pertinents sur ce modèle.. Le modèle M50, plus puissant et offrant 4 roues motrices (4x4) nous fait perdre directement 100Km. Quand à la version eDrive 35, sortie récemment , elle peine à atteindre les 500Km, là où une Tesla Model 3 d'entrée de gamme les dépassent allègrement (avec les jantes aéro). Cela étant, même sur cette version abordable, les autonomies sont très convenables face à Tesla, ce qui n'est pas le cas de nombreuses concurrentes !En pratique, la consommation nous a étonnés.(soit environ 400Km d'autonomie), des mesures rarement obtenues chez les berlines concurrentes en dehors de Tesla. Sur les petites routes, cela dépend de votre conduite, mais l'on peut aisément rester sous les 15 kWh/100Km en ville et en périurbain,Pour avoisiner les 600Km, il faudra vraiment avoir le pied léger et ne pas sortie de ville, ni trop allumer la climatisation...Malgré son poids supplémentaire,. Même notremoteur de 340CV se montre largement suffisant pour envoyer les 2125 à 2290Kg en moins de 6s sur le 0 à 100. C'est mieux qu'une Model 3 Propulsion (6,1 s), mais moins bien qu'une Model 3 Grande Autonomie (4,4 s). Il faut dire que la Model 3 pèse près de 200Kg de moins...Sur les petites routes de montagne, dans les cols entre Martigny, Megève et Chamonix, le plaisir est bien là :. Moins puissante que la M50, la propulsion reste sécurisante grâce à une répartition des masses très homogène, et même sur route glissante, on ne se fait jamais surprendre. Nous n'avons pas eu l'occasion de la tester sur la neige, mais-y compris lorsqu'elle se retrouve perchée sur trois roues ! Une version 4x4 reste quand-même plus rassurante dans certaines régions, mais la perte d'autonomie est parfois rédhibitoire., avec un système fiable, performant et largement en avance sur la concurrence.Désormais,. Moins intrusif, avec une IA désormais bien fiable, le système de notre i4 est beaucoup plus plaisant à l'usage :-pas besoin de donner de force pour manifester sa présence-offre une bonne granularité (moto, camions, voitures sont différenciés). Enchainer les kilomètre avec la conduite semi-autonome de l'i4 est un vrai plaisir, n'est-ce pas justement ce qu'on demande à une vraie routière ?Si le nombre de bornes rapides a explosé depuis un an,: optimiser ses temps de charge en fonction des itinéraire enlève un immense poids lorsqu'on fait des grands trajets.BMW ne vous propose pas de chargeurs, comme chez Tesla, ni différentes options d'itinéraire et le temps de parcours est similaire à celui d'une thermique. Il faut en réalité attendre quelques minutes, parfois bien plus, pour que le système affiche un trajet optimisé, avec les bornes et des estimations de temps de charge.. Impossible par exemple, de privilégier certains réseaux ou puissance de charge. En pratique, ça fonctionne à peu près (les bornes proposées sont généralement rapides, sur Ionity et bien placées), mais j'aurais du mal à m'y fier à 100% -notez que c'est également le cas chez Audi ou encore Mercedes, dont l'implémentation reste très basique., l'inverse des Tesla : c'est plus pratique pour se brancher le long d'une rue car le câble sort côté trottoir. En revanche, je trouve les prises situées à l'avant plus aisée (pas besoin de faire des manoeuvre pour reculer sur une borne Ionity ou dans les places en épis). Ici, tout est manuel : il faut retirer 2 caches pour accéder à la prise -un peu rébarbatif, Tesla, Audi ou Porsche offrent une trape électrique !Sur les bornes rapides,. Comme vous pouvez le voir sur la courbe, on descend très vite à 180, puis 120 et très vite autour de 100kW.et encore 30mn pour les 20 derniers pourcents.Sur les bornes en courant alternatif (AC), BMW n'offre aucune option 22kW,, là où Renault, Audi et quelques autres préfèrent 22kW (souvent en option), une puissance bien plus intéressante (4H30 pour une charge complète) mais jamais proposé chez BMW.(la puissance maximale) et avec un embout détachable : vous pouvez alterner une prise suisse, européenne, espagnole etc.-c'est généralement suffisant pour les trajets du quotidien. Si vous avez la possibilité, une petite borne de 7 ou 11kW à la maison sera un vrai plus pour charger un peu plus rapidement (charge complète en une nuit).Enfin, BMW offre une petite carte de charge permettant d'obtenir, avec abonnement (13€ ou 14,50CHF/mois). En revanche, pas de connexion automatique, comme chez Tesla ou Mercedes, où il suffit de se brancher (sans aucune carte) pour que la voiture soit reconnue.