Le Tesla Owners Day 2023 attend 400 personnes au château de Savigny-lès-Beaune

400 personnes au château de Savigny-lès-Beaune

400 personnes et des conférences

- La communauté et l'importance du nouveau système d'avis Chargemap

- Les bornes avec gestion dynamique d'énergie et surplus photovoltaïque

- La réparabilité des VE et de nos Tesla

- Les 10 ans du réseau Superchargeur en Europe

- Le rôle de l’amortisseur et les spécificités des amortisseurs Koni

- Le photovoltaïque et l'autoconsommation résidentielle.

Infos pratiques :

- Lieu : Château de Savigny-lès-Beaune, Rue Général Leclerc, 21420 Savigny-lès-Beaune

- Date et horaires : Samedi 7 octobre 2023, de 10h à 17h30 puis soirée de 19h à 23h30

Pour rappel, il s'agit d'unde clubs reconnus par la marque Tesla, qui sera d'ailleurs sur place comme à chaque fois.La 3ème édition de cet événement aura lieu. Comme à son habitude, Mac4Ever sera présent pour l'occasion, n'hésitez donc pas à venir nous voir ! Tesla sera également sur place... avec une Model 3 nouvelle génération ?, autour de plus de 200 voitures de la marque Tesla. Le lieu accueille, la plus grande collection privée d’avions de chasse, des camions de pompiers, plus de 200 motos, plusieurs milliers de maquettes...Le parc du château accueillera un village partenaires avec la présence deTout au long de la journée, les participants pourront, faire réaliser des opérations de maintenance de leurs véhicules par des rangers Tesla (sur réservation), ou encore participer à des conférences :L’association organise en outre uneavec parmi les lots des baptêmes en TMS Plaid et TMX Plaid.Le site sera ouvert au public, les visiteurs des musées pourront rencontrer les propriétaires de Tesla et partenaires du club. Il sera possible d’essayer des voitures à cette occasion