Nouvelle Tesla Model Y ! Quelles sont les nouveautés ? Bientôt en Europe ?

Un mois après le restylage de la Model 3 . N'attendez toutefois pas des changements aussi drastiques que pour la Model 3. Il s'agit plutôt pour le moment de petites améliorations bienvenues donnant tout de même un petit coup de frais au SUV à succès de Tesla.A l'intérieur, le changement le plus visible s'observe sur le tableau de bord qui adopte, dont l'éclairage sera certainement personnalisable, ainsi que des éléments en tissu venant souligner l'ensemble.Autre changement d'ordre esthétique,, et non plus gris et noir comme sur le modèle actuellement proposé sur notre territoire.D'autres changements ont été apportés au niveau de la motorisation avec. L'autonomie du modèle d'entrée de gamme est également, tout du moins selon la norme chinoise CLTC (différente du cycle WLTP), passant ainsi de 545 à 554 km.mais il ne semble pas y avoir d'évolution pour le Model Y Performance, que ce soit pour l'accélération ou l'autonomie., sans changement au niveau des tarifs. Reste à savoir quand cette version mise à jour sera disponible sur notre territoire. Cela pourrait prendre un petit moment, puisque la nouvelle Model 3 proposée sur notre sol n'est toujours pas d'actualité aux US. Un comble pour un constructeur américain.Cette évolution du Model Y devrait certainement être suivie par un restylage plus profond, à l'image de la phase 2 de la Model 3. En attendant l'arrivée de cette nouvelle mouture,. Il sera donc certainement intéressant de garder un œil sur les véhicules disponibles au sein de la boutique en ligne