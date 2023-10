Tesla a enfin une API officielle !

Suite à la sortie du SDK Tesla Vehicle Command, la prise en charge commandes de véhicule de l'API REST arrive désormais en fin de vie. À partir de 2024, la plupart des véhicules nécessiteront l’envoi de commandes via le SDK Tesla Vehicle Command.

En effet, après des années d'errance en zone grise, la marque automobilepour accéder aux informations du véhicules et même proposer des commandes à distance.Cela permet par exemple(comme Hertz, Europcar...) ou encore de créer des apps pour Apple Watch parfaitement fonctionnelles.En pratique,. D'ailleurs, Tesla leur demande de passer à la nouvelle version du SDK, l'API REST (qui était officieusement utilisée) arrive donc en fin de vie :Autre soulagement,, les ingénieurs ayant mis en place un systèmepermettant d'éviter tout piratage éventuel.Il y a des exemple en CURL, JavaScript, Python et Ruby. Vous pouvez accéder à toutes les commandes principales, comme l'ouverture des portes, l'activation du mode sentinelle, les fonctions de charge, la climatisation, le klaxon, le mode voiturier... Bref, c'est totalement inédit dans le monde automobile !En effet, depuis quelques mois déjà, il est. Ouvrir la voiture, fermer le coffre, arrêter la charge...Avec le boutonde l'appareil, vous pouvez même, via une simple pression ! Dommage que les possibilités de programmation avancées et conditionnelles soient si limitées avec Raccourcis ! Mais il s'agit tout de même d'une bonne alternative à l'API officielle, qui nécessite de vraies connaissances ne programmation pour en profiter.