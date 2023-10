Le bonus écologique va augmenter et semble désormais s'appliquer "hors options"

Un bonus écologique hors option ?

D'autres annonces autour des VE

passer la vitesse supérieure cet automne

trois domaines particuliers: le résidentiel collectif, les bornes en voiries, et les recharges pour les poids lourds

vont être publiés dans les tout prochains jours

Mais un autre changement de taille est également apparu chez certains constructeurs, comme Tesla :Prenez par exemple, il bénéficie par défaut d'un bonus de 5000€, voire 7000€ pour les revenus plus modestes.Chez Tesla, depuis cette nuit, si vous rajoutez la couleur Midnight Cherry Red à 3 200 €, le tarif passe à 49 190€, ce qui rend théoriquement la voiture inelligible au bonus.Rajoutez un petit lien avec un code de parrainage , et le tarif peut encore gagner quelques centaines d'euros...Si tout ceci se confirme, il pourrait s'agitoù le prix des options représente parfois jusqu'à la moitié du tarif final ! On pourrait aussi voir fleurir des modèles de base vraiment pas chers, y compris sur le premium, mais peut-être moins intéressantes en terme de fonctionnalités.Parmi le reste des annonces, on trouve notamment :- unepour développer les bornes de recharge. Seulement 10% des 110.000 bornes françaises sont à recharge rapide et Emmanuel Macron aimeraitLe président français a ainsi fixé comme objectif, alors même que l'objectif des 100 000 est arrivé avec plusieurs années de retard. Espérons surtout que les bornes à destination (parking et voie publique) se développent vraiment, car c'est désormais le plus gros souci en ville et sur les lieux de vacances. Pour le moment, le gouvernement a évoquéde 1000 à 2000€ et avoisiner les 10 000€. Mieux, il pourra être cumulable avec la prime à la conversion, soit plus de 13 000€ d'économie !. Pour le coup, cette décision ne va sans doute pas changer grand chose. Souvent, les professionnels agréés (il ne suffit malheureusement pas d'être électricien pour installer une borne...) surfacturent déjà leurs prestations pour inclure les aides. Par ailleurs, dans la plupart des cas, une simple prise renforcée (sans borne, donc) pourrait suffire pour la recharge quotidienne.- Enfin,et devrait permettre de s'offrir autre chose qu'une micro-citadine. D'autres mesures comme le rétrofit pour les entreprises vont également être encouragées, sans plus de détails pour l'instant.