Photo : quand une voiture d'Apple Maps en croise une autre en Suisse, ça donne ça !

Des conducteurs suisses un peu dissipés !

J'habite Genève et je faisais un tour sur la fonction Look Around de Plans dans Genève. En face du bâtiment Dufour de l'Université de Genève, on voit que la voiture Apple Maps en croise une autre. Jusque là tout va bien, sauf que l'on voit que le passager avant droit de l'autre véhicule à son pied posé au dessus de la boîte à gants, ce qui est illégal en Suisse ! J'ai trouvé ça assez drôle et étonnant qu'Apple ait laissé passé cette image peu professionnelle de leur part...

46°11'59.6"N 6°08'35.0"E

En général, chacun a un tracé bien défini et. Mais ça arrive et un lecteur, Henrique (qui gagne un mois VIP ), a été amusé par une succession de photos prises à ce moment là.Et effectivement,, la rigueur au volant étant de mise :-)Si vous voulez voir l'image,Rappelons que: l'AirBag peut se déclencher et vous briser les membres. Il est vrai que l'été, on est nombreux à le faire... surtout lors des longs trajets.