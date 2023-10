Le Ford F-150 Lightning accueille le planificateur d'Apple Plans

Un planificateur via CarPlay pour le Ford F-150 Lightning

Une disponibilité dès aujourd'hui

Comme vous avez pu le voir dans une de nos dernières vidéos, Apple Plans permet désormais de profiter d'un planificateur d'itinéraire pour les voitures électriques,Le planificateur d'itinéraire d'Apple Plans permet non seulement de vous indiquer le chemin pour vous rendre à votre destination,. L'App est capable de vous proposer différents fournisseurs, d'indiquer le temps de charge qui sera nécessaire ainsi qu'un suivi en temps réel de la consommation et le pourcentage d'autonomie une fois arrivé à destination.Pour que cela fonctionne,. Ceci implique donc un travail du côté de constructeurs, et l'on peut dire que ces derniers ne se bousculent pas au portillon afin de fournir rapidement le service à leurs utilisateurs, malgré une disponibilité effective depuis iOS 15.4 Jusqu'à aujourd'hui, seules les Ford Mach-E et la Porsche Taycan, comme vous pouvez le voir dans notre article dédié et la vidéo ci-dessus, sont compatibles.Le Ford F-150 Lightning, un modèle emblématique, toutes motorisations confondues, aux US, qui n'est pas disponible sur notre territoire, vient donc derejoindre le club très restreint des véhicules compatibles avec le planificateur de trajets de Plans.ainsi que l'App Ford Power Up en version 6.3.0 ou plus récente.Pour rappel, Apple a amélioré sa proposition avec iOS 16 en ajoutant des itinéraires comptant plusieurs arrêts, et iOS 17 apporte quant à lui l'affichage de la disponibilité des bornes en temps réel., permettant aux utilisateurs de conserver leurs habitudes au sein de leur véhicule électrique, tout en espérant pouvoir compter sur une certaines confidentialités de leurs données . Reste à espérer la voir arriver le plus rapidement possible au sein de davantage de véhicules.