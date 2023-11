CarPlay sans-fil (WiFi) dispo sur de rares modèles Hyundai et Kia

Mise à jour de la carte et du logiciel de navigation Octobre 2023

Au menu,pour les bornes de recharge électrique. Mais attention, il y a quelques subtilités...Comme nous le signalent plusieurs lecteurs,(pas encore sortis) sont éligibles (interface et hardware ccNC).Ces rares modèles bénéficient aussi, ils peuvent directement enregistrer leur compte Amazon sur l'application bluelink.à l'entrée d'un tunnel en plus de l'option de recyclage d'air automatique que les autres véhicules ont déjà.Pour le reste de la gamme électrique, on retrouve uneavec planificateur d'itinéraire complet, les pourcentages de batterie à l'arrivée et au départ ainsi que les temps de charge à chaque station avec la puissance de recharge disponible. Rappelons qu'en juillet dernier, un premier planificateur était déjà disponible , mais beaucoup plus restrictif.Il est dorénavant possible de, ce qui manquait cruellement sur l'EV6 et la Ioniq 5 lors de nos tests.du véhicule (moteur, climatisation, multimédia, entretien batterie), ce qui évite de se rendre dans des menus tiers., l'interface étriquée, bardée de sous-menus, nous rappelle plutôt l'iDrive BMW des années 2010.... Cela étant, à l'usage, l'ensemble reste poussif, peu réactif et mériterait d'être totalement repensé.Par ailleurs, il, le démarrage à distance... sans parler de YouTube & co, même s'il existe des services de streaming en Corée par exemple.