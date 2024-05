La voiture électrique moins chère sur autoroute grâce à ce nouvel abonnement Ionity

Ionity : un forfait pour les gros rouleurs

Le contrat peut être résilié à tout moment avec effet à la prochaine date de facturation qui sera affichée dans votre compte d'utilisateur. Date de facturation: Les frais de base seront facturés mensuellement le jour de l'activation du tarif PASSPORT. Le contrat peut être résilié à tout moment avec effet à la prochaine date de facturation qui sera affichée dans votre compte d'utilisateur. Date de facturation: Les frais de base seront facturés mensuellement le jour de l'activation du tarif PASSPORT.

L'avis de Mac4Ever

plug&charge

plug&charge

, voire même entre 40 et 50cts pour les non-Tesla (sans abonnement) contre 12 à 13cts à la maison -soit 30 à 40€ le plein, contre moins de 10€ à la maison !Contrairement à certaines idées reçues,. Par défaut, les chargeurs sont proposés à 59cts/kWh (soit 35 à 45€ le plein), mais il est possible de descendre à 33 centimes seulement ! On descend alors sous les 20€ pour remplir une batterie de 60 kWh de 0 à 100%,Jusqu'à présent, Ionity proposait. Sans engagement, il était remboursé dès la première charge !Désormais, l'option Passport est renommée en Passport Motion et Ionity proposeL'abonnement est plus cher (11,99€/mois) mais le tarif descend à 33cts/kWh, soit 15% de moins pour chaque charge.Ionity estime qu'il sera, sachant qu'il est toujours possible de le résilier rapidement (même si ce n'est pas très clair, il semble qu'il faille souscrire 2 mois minimum) :, mais au prix d'un tarif nettement plus intéressant. Il faut donc déjà s'assurer qu'il est disponible sur l'ensemble du territoire, ce qui est bien le cas ici.Avec de tels tarifs, Ionity concurrence directement Tesla, avec deux avantages majeurs : contrairement à l'américain, l'opérateur est, ce qui évite de sortir pour se charger. Les SuperChargers nécessitent souvent de perdre quelques minutes pour sortir des grands axes, d'autant qu'ils sont souvent accolés à des hôtels, où l'accès aux services (toilettes, cafés, pic-nic...) est souvent plus cher ou plus compliqué.Enfin,, permet de ne pas devoir badger ou sortir sa CB : il suffit de brancher la voiture à la borne qui se connectera directement au compte lié au véhicule. Tesla propose bien le, mais avec une technologie propriétaire et uniquement pour les modèles de la marque.Enfin, n'hésitez pas à, ce qui permet de gagner des kilomètres de charge gratuites, notamment chez Ionity :