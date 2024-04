Cette voiture électrique charge (vraiment) en 10mn chrono !

La Polestar 5 charge (vraiment) en 10mn !

Extreme Fast Charging

Le temps est l’un des plus grands luxes de la vie, et en tant que constructeur de voitures électriques de luxe et performantes, nous devons franchir la prochaine étape pour éliminer l’un des plus grands obstacles à la possession d’un véhicule électrique : l’anxiété liée à la recharge. Grâce à cette nouvelle technologie, sur les trajets plus longs, lorsque les conducteurs s’arrêtent, ils pourront passer moins de temps à recharger et reprendre la route plus rapidement qu’auparavant. En fait, ce temps d’arrêt ressemblera davantage à ce qu’ils vivent aujourd’hui avec une voiture à essence.

L'avis de Mac4Ever

rien

d'attendre

Aujourd'hui, une Porsche Taycan ou une Kia EV6 peuvent déjà atteindre les, ce qui est déjà impressionnant -et ces véhicules sont commercialisés depuis plusieurs années déjà. La récente Kia EV9 que l'on a testée ce week-end , charge en 25mn son gros pack de 100kWh, un record ! Mais chez d'autres marques, on parle plutôtBaptisée(XFC), cette technologie utilise une plateforme 800V (comme Porsche, Hyundai/Kia...), mais avec des puissances bien plus élevées. Ici, notreMais le plus impressionnant concerne. Polestar utilise ici un prototype de fabricant de batteries StoreDot avec un pack de 77 kWh. Mais la voiture pourra aussi, tout en profitant également d'une charge ultra-rapide.Même lors d'un départ en vacances,. Pour tester des véhicules électriques régulièrement, tant que les temps de charge ne franchissent pas 30mn, il est raresur la voiture, surtout en famille, ou avec des enfants.Mais sur de grands trajets réguliers,et encombrer les bornes inutilement. Se rapprocher des temps du thermiques va donc faire sauter l'un des derniers verroux au passage à l'électrique, surtout chez les professionnels et les gens pressés.