Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la voiture électrique en Europe. Vraiment ?

Model Y à l'arrêt

amélioration du processus de fabrication

La Fiat 500 arrête aussi sa production

L'abandon de l'usine Mercedes + Stellantis

L'image symbolique en Allemagne

100 000 voitures électriques stockées sur des parkings en Allemagne, en attente de clients !

L'avis de Mac4Ever

On vous l'avait bien dit !

Aucun avenir pour la voiture électrique !

Vous pouvez vous les garder vos voitures à piles !

d'arrêter de changer les règles ou de laisser penser que vous pourriez les changer

On ne reviendra plus en arrière sur la bascule vers l’électrique [...]

des hauts et des bas

La semaine qui s'est écoulée a vu s'enchaîner plusieurs annonces pour le moins déroutantes quant à l'avenir des véhicules à batterie.Le nombre d'unités produites sur le Vieux Continent reste honorable (Conséquence immédiate, l'usine de Berlin s'est mise à l'arrêt pour 5 jours durant le moins de juin.Officiellement,, un argument sans doute valable, mais qui tombe à point nommé.Pourquoi une telle baisse des ventes ? D'une part,dont les tarifs sont parfois plus intéressants et l'autonomie en nette hausse face à Tesla qui n'a pas sorti de grandes nouveautés ces dernières années.comme cela avait été le cas pour la Model 3 l'an dernier, même si le constructeur a officiellement évoqué aucune nouveauté cette année sur le Y. Pour tenter d'inverser la tendance,et qui vient remettre les pendules à l'heure face à la concurrence européenne, en proposant enfin une autonomie en nette hausse.Sanction immédiate dans l'usine italienne de Mirafiori,. Si le mois d'août est généralement très calme dans les usines auto en Europe, ce congé forcé a été mis en place dès à présent pour la Fiat 500.Mais cette baisse des ventes n'est-elle pas directement liée à des tarifs jugés excessifs par la clientèle ? En effet,. Son tarif démarre à € 30.400 (hors bonus), soit le prix d'un Duster tout équipé ou d'une MG4 autrement plus polyvalente.Annoncé en 2021 et baptisée(ACC), le projet avait levé 4 milliards d'euros avec une somme totale avoisinant les 7,6 milliards..., alors que d'autres sites auraient dû ouvrir en Italie et en Allemagne.En cause, la trop faible demande en voiture électrique en Europe, si l'on en croit Yann Vincent à la tête d'ACC., un chiffre assez délétère qui a apparemment refroidi les ardeurs des constructeurs européen.Mais là encore, une partie de l'information est passée inaperçue :, moins chères, plus faciles à produire et plus adaptées au segment des petits véhicules électriques. Jusque là, le choix de cellules NMC, plus denses, mais aussi plus chères, était dicté par la nécessité de proposer de meilleures autonomies.Les images parlent d'elles-mêmes, on y voit des véhicules -pas seulement allemands d'ailleurs-: ports, usines, parking de concessions... Ces véhicules ne trouveraient pas preneur. La raison serait à expliquer du côté. De 18% en 2023, la part de marché des véhicules électriques est repassé autour de 12% en 2024, tandis que la France -qui a conservé le bonus- parvient à conserver une relative stabilité.: les clients se précipitent pour acheter les véhicules avant la fin du bonus, ce qui génère un creux plus prononcé lors de l'arrêt effectif des aides, et c'est bien ce qui se produit ici. 12% sans bonus, ce n'est donc pas si mal, et l'on verra si la tendance reste (ou non) à la baisse ces 12 prochains mois, carIl est vrai que l'arrêt des aides, qui permettaient jusque là de compenser l'écart thermique/électrique, parait encore prématurée.en France, MG en tête et les nouveaux venus (BYD, VinFast...) ont bien du mal à lutter sans baisse de prix drastiques.En France, une voiture sur 5 vendue est 100% électrique en 2024 et ce chiffre devrait à nouveau progresser cette année, d'autant que les modèles vraiment populaires (Citroën ë-C3, Scenic, R5, 3008....) commencent tout juste à sortir des concessions, avec des prix qui se rapprochent enfin des versions thermiques.prouve bien que le principal frein au développement des VE reste le tarif, plus que la technologie.Par ailleurs, il sera peut-être, plutôt que d'entretenir de fausses informations. Récemment, les sorties de François-Xavier Piétri ou de François Lenglet, très écoutés sur les ondes, ont largement fait réagir les propriétaires... sans parler des reportages récurrents autour de l'autonomie prétendument insuffisante,, un petit tacle aux élus d'extrême droite notamment, qui ont récemment déclaré vouloir abroger la fin du thermique à l'échelle européenne. Luca De Meo a également déclaré au Figaro cette année qu'tout en confirmant que le marché aura