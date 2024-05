Pas de nouveau CarPlay pour la première Porsche 911 GTS hybride !

Pas de nouveau CarPlay pour la Porsche 911 hybride

une version de CarPlay similaire à ce que nous avons introduit sur nos derniers modèles Cayenne, Panamera et Macan électrique

donne les clés

Abandonner toute l’unité principale du cockpit – dans notre cas, un écran passager et tout le reste à quelqu’un d’autre – la réponse est non. Vous entrez dans votre cocon Mercedes, votre salon roulant Mercedes, et les meubles et les éléments numériques viennent de Mercedes. Bienvenue chez Mercedes. Un point d'est tout.

Une première 911 hybride (non rechargeable)

à main

Le constructeur allemand serait-il en train de tourner le dos à la prochaine version de CarPlay ? Après avoir annoncé officiellement le lancement cette année de l'une des deux seules voitures (l'autre est une Aston Martin, le nouveau CarPlay sera donc coûteux) embarquant la prochaine grosse évolution de CarPlay,Le porte-parole de Porsche, Frank Weissman, a confié à nos confrères de The Verge que. Un statu quo donc, ni plus, ni moins., qui pour rappel doit étendre l'interface de CarPlay sur plusieurs écrans, afficher des jauges et informations supplémentaires, comme le compteur de vitesse, et permettre de contrôler certains équipements de la voiture, comme la climatisation, le chauffage des sièges, ou encore les ouvrants, grâce à une meilleure communication entre le système et le véhicule (il faut donc que le constructeurà Apple).En effet, le coté hybride de cette première 911 de son genre n'est en fait représenté que par. Ce point ne devrait toutefois pas être un freinà la carrière de cette nouvelle 911 GTS de 541 chevaux (thermique + électrique) qui semble toujours aussi attirante malgré le ticket d'entrée qui passe à 174 900 euros.