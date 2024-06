Après 317 000 Km et de la charge rapide, cette Tesla Model 3 française va vous étonner !

Les voitures électriques, c'est pas durable

Tu vas voir quand il faudra changer la pile !

J'aimerais bien voir l'usure des batteries après 100 000Km !

320 000 kilomètres au compteur !

20 000 passagers dans cette Tesla-Taxi

Dégradation batterie : 11% !

Beaucoup de SuperChargers !

Comme vous allez le voir dans ce billet et dans la petite vidéo qui l'accompagne, cette Tesla Model 3 a accumulé 320 000 kilomètres au compteur, et pas seulement pour l'état de sa batterie !

Durant le dernier Movin'On qui se déroulait chez Michelin, au siège du célèbre manufacturier français, nous avons pu discuter avec la société Urban-Cod qui propose de louer des Tesla.

Urban-Cod possède aussi sa propre flotte avec des Model 3 de première génération (2020) qui ont accumulé de grandes distances. Les pneus (jamais changées) trahissent son kilométrage, et c'est peut-être d'ailleurs le seul élément qui a vraiment souffert pendant ces 4 dernières années.

La mousse est encore en bon état. Même le volant n'a pas été changé, malgré quelques soucis rencontrés par certains, où le revêtement avait parfois du mal à résister à la transpiration.

Plus étonnant, les seuils mais surtout l'état des assises, quasiment identiques à la sortie de l'usine ! Entre les fins de soirées arrosées, les vêtements abrasifs, les poches de jeans... Rares sont les sièges à résister de la sorte.

A noter que le revêtement synthétique aide apparemment beaucoup dans la conservation des garnitures, des éléments d'habitacles et des assemblages.

Grâce à un petit logiciel, il est possible de connaitre l'état des accumulateurs. Ici, la batterie affiche 11% de dégradation après 320 000 kilomètres.

Si vous analysez la courbe, vous voyez que la voiture perd rapidement de la capacité au début et la courbe a tendance à se tasser ensuite. Petit exemple ci-dessus avec une Model 3 de 2021 avec 110 000 Km au compteur et seulement 8,2% de dégradation de batterie.

C'est donc très rassurant pour les véhicules électriques d'occasion : la batterie semble tenir dans le temps. Quant à la barrière des 100 000 Km des voitures à essences, généralement très anxiogène pour les moteurs (changement de courroie etc.), elle semble plutôt anecdotique sur les Tesla.

On a d'ailleurs hâte de vous faire un retour de ce modèle d'ici 1 ou 2 ans, et surtout, de savoir quel sera le moment de changer la batterie et à quel prix !

Plus intéressant encore, cette Tesla a été rechargée principalement en SuperCharger. La rumeur veut que cette méthode dégrade plus rapidement la batterie, mais les études tendant à prouver que l'impact est relativement faible, notamment grâce au bon préconditionnement géré par Tesla.

Bref, voilà qui devrait en rassurer beaucoup sur la pérennité des voitures électriques, en tout cas chez Tesla. D'autant que la batterie et le moteur sont garantis entre 160 000 et 240 000Km ! Et quand bien même la batterie serait à changer au bout de 400 ou 500 000Km, Tesla propose des modèles reconditionnés à des prix corrects - autour de 8000€ nous a-t-on dit.