Polestar 2 enfin autorisée en France ! Retrouvez notre essai de la rivale de la Tesla Model 3

Les plaintes ont été retirées. L’affaire est close

Après 3 ans devant les tribunauxexplique Citroën au journal, sans plus de détails. Soit Polestar a fini par dédommager son, soit un autre type d'accord (technologique par exemple) a peut-être eu lieu.Même si Polestar n'est pas directement positionné face à Citroën,et qui se retrouve sur certains segments de marché similaires, la Polestar 2 étant proposée autour de 50 000€ en Europe. Nous verrons si cet accord fera oublier cetteou si Polestar fera évoluer sonpour s'éloigner du français.Dans tous les cas, cette arrivée -même tardive- de Polestar en France pourrait relancer le marché sur le segment des berlines électriques vendues autour de 50 000€.(un seul moteur), un peu moins chère, et offrant jusqu'à 550Km WLTP, le tout sous la barre des 50 000€ (test à venir sur Mac4Ever).ou encore la finition héritée en grande partie de la maison-mère Volvo (comme les sièges). Par rapport à Tesla, le véhicule était cependant un peu moins habitable,à cause d'une consommation beaucoup trop élevée à 130Km/h.. Ce gros bébé baptisé Polestar 3, offrira des dimensions proches d'un E-Tron ou d'un iX, une autonomie avoisinant les 600Km WLTP et des équipements pléthoriques. Ce serait d'ailleurs le cousin direct du XC90 électrique, qui partagera même plate-forme électrique SPA2.