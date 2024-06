Nouveau CarPlay : une usine à gaz qui pourrait décourager les constructeurs

l'ancien

CarPlay Nex-Gen

CarPlay 2.0 va remplacer le système intégré

simple

Une architecture sans-fil en partie locale

San Francisco

Des flux vidéos 4K60FPS en WiFi, vraiment ?

Beaucoup de travail pour les constructeurs

punch-through

moches

punch-through

track

Un scepticisme ambiant justifié

L'interface du nouveau Porsche Macan a des airs de CarPlay 2.0

remote

Il est vrai que depuis la présentation de ce système en 2022, aucun véhicule n'a encore adopté ce, et, citons Porsche et Aston Martin, bien loin des grands groupes généralistes.Aujourd'hui,, un systèmeà mettre en place, qui vient juste se superposer partiellement sur un système embarqué - le constructeur garde la main sur les fonctionnalités du véhicule, comme les compteurs, la climatisation, les sièges chauffants..., même si quelques uns (comme Porsche) ont implémenté des contrôles de la climatisation par exemple.Avec le nouveau CarPlay, Apple veut aller plus loin, en, y compris la ventilation, les sièges chauffants, la consommation, les itinéraires, les phares... Bref, tout y passe !, il remplace presque intégralement celui du constructeur, qui se contente d'en adapter les interfaces -en réalité, il est souvent hybridé, avec une partie propriétaire, comme pour les compteurs de vitesse par exemple. Mais, et c'est bien cela qui risque de poser problème pour les constructeurs, comme on va le voir., mais un petit système va bien tourner sur la voiture. Il affichera toujours lesUne partie des ADAS et des voyants est également concernée, sécurité oblige. Cela permet à la voiture d'avoir toujours un affichage minimaliste mais nécessaire à la conduite, qui ne dépendent pas de la connectivité de l'iPhone.Bref, les aléas de la connectivité : vous pourrez toujours conduire votre véhicule, qui sera alors géré par la voiture directement., mais toujours dans le thème général. D'ailleurs, il n'est pas possible de changer la police, le fameuxcher à la firme de Cupertino.Vous l'avez compris,, qui va ensuite faire sa petite cuisine etAujourd'hui, les véhicules embarquent des dalles très bien définies, il n'est plus rare d'avoir. Il faut donc imaginer que l'appareil sera capable de générer les images et les envoyer à la voiture en temps réel, à 60FPS, sur l'ensemble des moniteurs.Evidemment, il s'agit d'écrans tactiles, et lorsque l'utilisateur ira régler ses paramètres de climatisation ou changer son trajet,, un pari assez risqué sur le plan des performances. Ceux qui utilisent déjà CarPlay au quotidien savent à quel point l'appareil a du mal à tenir la charge en voiture : pour peu que l'iPhone soit en train de se recharger (indispensable ici), surtout sans fil,En fonction des options, des paramètres, des tailles d'écran,assez important, mais similaire à ce qui se fait déjà sous Android Automotive.Vous me suivez ? Il va donc falloir réaliser le travail deux fois : une intégration pour CarPlay et un second OS pour les utilisateurs Android ou ceux qui n'ont pas de smartphone.Histoire d'accélérer la mise en place, Apple a également, du moins, dans un premier temps. Voilà pourquoi un modeva leur permettre d'aller placer des interfaces maison (, donc ^^) au milieu de CarPlay. Apple prend l'exemple d'une-il faudrait capturer le signal vidéo et le renvoyer dans l'interface... ce qui risque de créer de la latence, impensable lorsqu'on fait une manoeuvre.En pratique,, par exemple le moded'une voiture de sport offre souvent de nombreux paramètres qu'il serait long et coûteux d'adapter dans CaPlay -et sans doute peu utile, vu le public restreint., comme chez Mercedes, on imagine que les constructeurs préféreront utiliser leurs propres interfaces. Il faut aussi comprendre qu'Apple ne fournit sans doute pas 100% des interfaces possible, il y a certainement ici un nivellement par le bas., on pourrait même imaginer avoir Android Automotive d'un côté, mais qui soit capable de se faire remplacer par le nouveau CarPlay ! Cela permettrait effectivement aux constructeurs de ne pas choisir entre les deux, mais imaginez le travail avec deux intégrations en parallèle -et les coûts qui en découlent.. Il même possible de combiner les deux, comme chez Stellantis ou Ford, avec un Android Automotive sans les services de Google, mais avec des logiciels 100% maison., que certains ont déjà choisi de refuser (Tesla, Rivian, GM...). Iet une intégration parfois à la va-vite du software, qui peine à être corrigé en OTA, on se dit que l'ajout de ce nouveau CarPlay sera surtout vécu comme un coût supplémentaire, bien difficile à justifier.Pour autant,(Tesla, Rivian, Android Automotive...), la public peut aussi avoir son mot à dire, comme cela a été le cas pour les marques qui refusaient CarPlay dans un premier temps (comme chez Toyota, Honda...) avant de se raviser devant la pression des clients. L'idée d'Apple est aussi: si vous changez de marques, vous aurez toujours les mêmes interfaces à quelques légères différences près.Pour tout vous dire,, avec des interfaces de programmation faciles à adapter -une sorte de carOS finalement, qui semble avoir pourtant été développé pour l'Apple Car. Ici, j'ai l'impression que les équipes de Cupertino ont, centralisé autour de l'iPhone, avec tous les aléas inhérents aux contraintes d'appareils non ventilés, limités en puissance et surtout, qui ne sont pas dédiés à un affichage automobile.