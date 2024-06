Un aperçu de CarPlay nouvelle génération en vidéo ! Impressionnant !

Le CarPlay nouvelle génération peine à se concrétiser

Pour rappel,Depuis, c'est le silence radio, et seuls deux constructeurs (Porsche et Aston Martin, pas la voiture du bas peuple donc) ont annoncé l'arrivée de voitures équipées de ce nouveau CarPlay pour cette année Cette nouvelle mouture permet de, comme le compteur de vitesse, la consommation, les différents éléments de confort comme la climatisation ou le chauffage des sièges, et bien d'autres encore.C'est très certainement, puisque les constructeurs ne sont pas près à abandonner le contrôle de leur production à un tiers , ce qui freine d'autant l'adoption de ce nouveau CarPlay.Faute de mieux, cette vidéo dédiée au développeurs permet de se faires'il était adopté par davantage de constructeur. L'interface semble pensée pour la modularité afin de s'adapter à n'importe quelle configuration d'écran, ce qui semble une très bonne idéeEn prenant comme exemple l'affichage de la vitesse en temps réel,(police, couleur, style du design, organisation des modules).Cela permet, en proposant de très nombreuses possibilités, tout du moins aux développeurs chargés de l'intégration de CarPlay pour les différents constructeurs (cette vidéo est dédiée aux professionnels, mais de multiples propositions pourraient également permettre à l'utilisateur de faire son choix).La vidéo évoque ensuite, permettant de multiplier les propositions afin de coller au mieux au style du véhicule.Si les possibilités semblent vraiment nombreuses et que les exemples de cette vidéo sont alléchants, Apple doit encore convaincre les constructeurs de proposer son système en sus de leur propre technologie. Le pari n'est pas gagné, car il s'agit pour les constructeur deEn effet, analyser et mettre à profit les données des clients est un enjeu important, ce qui est bien plus simple lorsque vous maitrisez le système du véhicule.(ainsi, Renault et Google avaient évoqué des solutions d'assurance personnalisées en s'appuyant sur le comportement du conducteur au volant ainsi que sur l'utilisation réelle du véhicule).A titre d'exemple et pour General Motors,. Il est alors facile d'imaginer pourquoi les constructeurs souhaitent garder la main sur le système, en sus de vouloir proposer la meilleure expérience possible à leurs clients. Cette nouvelle génération de CarPlay va-t-elle se heurter à cette réalité, ou Apple sera-t-elle capable de convaincre de nombreux constructeurs ? Seul l'avenir nous le dira, mais les exemples concrets ne courent toujours pas les rues, deux ans après l'annonce.