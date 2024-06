Craquant et compact, le Hyundai Inster à moins de 25 000€ pourrait bien cartonner !

Hyundai Inster

Le Hyundai Inster est donc, reprenant les formes de key-car (des voitures compactes et souvent un peu cubique apparues au Japon dans les années 1940 sous le nom keijidosha) tout en offrant des mensurations et une habitabilité en hausse par rapport à la version thermique.(soit encore 10cm plus court que la Renault 5 E-Tech et ses 3,92m par exemple), de quoi caser les batteries et permettreEn effet, il sera possible de(un volume plutôt important pour cette catégorie) ouL'Inster sera équipé d'une batterie de 42kWh pour sa version de base offrant environ 300 Km en cycle WLTP, ou. Niveau motorisation, la version de base se contente de 71,1 kW (97ch et une vitesse max de 140km/h), ou de 84,5 kW (115ch et 150km/h max) pour la version équipée de la plus grosse batterie.En sus de la compatibilité V2L (pour vehicle-to-load) permettant de fournir de l'énergie à un autre appareil, du chargeur à 11kW pour le courant alternatif,Hyundai a également soigné l'intérieur avec(un pour le combiné d'instrumentation et un tactile au centre), des boutons physiques pour accéder rapidement à certaines fonctions comme la climatisation, la possibilité d'afficher automatiquement les angles morts, un éclairage d'ambiance offrant le choix parmi 64 couleurs, une caméra à 360°, ou encore le pack de sécurité et d'aide à la conduitedu constructeur.Pour tailler des croupières à ses concurrents et séduire les amateurs de mini SUV citadins, Hyundai va également miser sur le prix.Certains bruits de couloirs évoquent même un prix proche des 22 000 euros pour l'entrée de gamme, mais il faudra très certainement faire une croix sur le bonus écologique.