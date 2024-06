Les voitures électriques de Rivian, Ford et Hyundai explosent les temps à Pikes Peak

Les VE brillent à Pikes Peak

course vers les nuages.

Ford, Hyundai et Rivian battent des records

. Depuis, les véhicules comme le revêtement de la route ont bien évolué et les véhicules électriques y prennent part depuis quelques années déjà. La route a vu passer de nombreux bolides et pilotes mythiques, mais les véhicules électriques s'y distinguent particulièrement, et ce pour plusieurs raisons inhérentes à leur motorisation.Non seulement, contrairement aux modèles thermiques. il faut dire que la course débute à 2 862m pour culminer à 4 300m après une série de 156 virages sur un parcours de 19,93km, ce qui lui vaut le surnom deParmi les véhicules électriques remarquables de cette année se trouvent(2 versions de série et 2 versions Time Attack modifiées pour la course),, une surpuissante version de course qui atteint 1400 chevaux.Les 190 chevaux supplémentaires du Rivian R1T par rapport au modèle de l'année dernière. C'est tout de même 30 secondes de mieux que l'année dernière et le meilleur temps pour un pickup de série. Cela aurait même pu être le meilleur temps d'un véhicule électrique de sérieLa Ioniq 5N de série échoue d'ailleurs de peu à ravir le meilleur temps pour un SUV de série face aux 10'48"902 du Bentley Bentayga établi en 2018.Enfin,, soit le meilleur temps toutes catégories confondues cette année, et le seul véhicule à descendre sous les 9 minutes. Cela reste toutefois assez éloigné de son record établi avec la Volkswagen ID.R électrique en 2018 (7'57"148), record absolu de la course, mais il faut noter qu'une panne a immobilisé le pilote du Ford pendant une vingtaine de secondes juste après le départ.