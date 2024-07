Un premier cliché du nouveau Tesla Model Y ?

Un premier cliché du Tesla Model Y restylé ?

Le Model Y actuel débute, hors promos, à 44 990€ et est le seul modèle du constructeur à être éligible au bonus écologique

Un utilisateur américain de Reddit a publié sur le réseau social sous le nom JacklJack . Il n'y a pas de cliché de l'intérieur, mais selon l'auteur de la publication, ce dernier était également dissimulé aux yeux des curieux.L'avant et l'arrière du véhicule sont également camouflés, ce qui pourrait laisser penser qu'il s'agit du premier cliché d'un prototype de Model Y restylé, nom de code, dans la nature., soit un restylage pour les feux à l'avant et à l'arrière, une face affinée et plus aérodynamique, ainsi qu'un intérieur revu avec des matériaux dont la qualité est en nette hausse (aluminium et textile), de nouveaux éléments lumineux, une console revue, un pratique écran de 8 pouces pour les passagers à l'arrière, ou encore un système audio amélioré, sans oublier le retrait des commodes qui a fait couler tant d'encre L'auteur de la photo indique que les premiers prototypes de Model 3 Highland ont été aperçus sur les routes au moins 6 mois avant que cette nouvelle version soit commercialisée.Si les ventes du Model Y semblent se maintenir à un bon niveau , et mieux tenir tête aux constructeurs aux dents longues venus de Chine, comme le géant BYD. En sus de cet éventuel Model Yqui pourrait débarquer début 2025, Tesla pourrait également annoncer 3 modèles totalement inédits , dont une attendue compacte taillée pour l'Europe et un van. Enfin, la firme devrait également donner des nouvelles de son fameux Roadster 2.0 qui n'en finit plus de se faire attendre.