Quelle voiture électrique a battu le record d'autonomie en une charge ? (indice: c'est un SUV!)

Plus de 900Km en une seule charge

Quels sont les secrets du record ?

avec des séquences vidéo vérifiées de manière indépendante, des relevés d'odomètre, un GPS et des données sur le niveau de la batterie

Par ici notre test de la Mustang Mach-E ! (Avec Driss)

Pourtant,, un gros SUV électrique pas spécialement réputé pour sa consommation et son efficience... et pourtant !La batterie du véhicule est assez massive, avec une. S'il est plutôt courant d'obtenir des autonomie largement inférieures à celles annoncées, la dépasser de 50% est plutôt rare !, il ne faut pas avoir le pied trop lourd et bien connaitre la courbe de consommation du véhicule, histoire de rester dans la plage la plus efficiente.Ensuite, il faut un trajet bien optimisé, sans arrêts trop fréquents et avec le moins de pentes possible.précise l'équipe.pour optimiser l'autonomie. Généralement, la gomme est assez ferme afin de minimiser les frottements.Autre fait amusant, même après les 0% affichés,, ce qui correspond généralement à la réserve de courant avant de tomber réellement en panne.