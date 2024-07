La nouvelle Ford Capri est une... Volkswagen !

La Ford Capri est une Volkswagen !

Un intérieur de Ford Explorer

Propulsion ou 4x4 de 340 ch

• propulsion 210 kW (286 ch) 545 Nm

• 4x4 250 kW (340 ch) 679 Nm

• 0 à 100 km/h en 6,4 et 5,3 s

• 135 ou 185 kW

• 10 à 80% en 28 ou 26 minutes

Dès 46 400 € (avec bonus)

Et oui, les habitudes ont changé et la clientèle plébiscite moins les berlines. On pourra trouver cela dommage venant de Ford,Il faudra donc encore patienter un peu.Les couleurs sont vives, avec du noir Agate Black, blanc Frozen White, gris Magnetic Grey, jaune Vivid Yellow (celle des photos), bleu Blue My Mind, et rouge Lucid Red.Le design en revanche, c'est du 100% Ford Enfin..., jugez plutôt :. Le capot est légèrement nervuré, et les porte-à-faux assez courts, c'est plutôt réussi. A l'arrière, on retrouve les lignes du coupé, avec un coffre très droit, mais assez haut, histoire de préserver l'espace dans le coffre, qui affiche 470 à 572 litres., on retrouve les dimensions de l'ID5, plus court qu'une Model 3 ou qu'un Model Y d'une dizaine de centimètres. Evidemment, pas de frunk, merci Volkswagen.Pour avoir pu jouer avec quelques heures, Ford a quand-même bien. Je regrette juste que le planificateur ne soit pas celui de la Mustang, mais bien celui de l'allemand, beaucoup moins efficace -et sans prise en charge d'Apple Maps., comme sur l'Explorer, histoire de pouvoir cacher quelques éléments derrière. Au milieu,et un coussin central exigu -ça devient une habitude, même dans les SUV. L'espace aux jambes semble toutefois assez généreux.en propulsion grâce à des batteries de 77 et 79 kWh et 592 pour la version 4x4 -ce qui reste très correct pour un véhicule de cette taille. Surtout, le poids (2 098 à 2 190 kg) grève toujours un peu les performances chez Volkswagen et Ford reste tributaire de ces châssis beaucoup trop lourds.A ce tarif, la concurrence peut se frotter les mains, Tesla en tête. La Capri devra d'ailleurs composer en France avec l'arrivée des Polestar 2/3, qui sont littéralement sur le même segment.