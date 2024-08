Pas de taxis volants aux JO de Paris ! (mais ce n'est pas fini...)

Partie remise ?

Le coup de frein est réel. Mais nous conservons l’espoir de faire voler ces engins au-dessus de la Seine avant la réouverture de Notre-Dame

d’ici à la fin de l’année

Pour rappel

être exploitée jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard

caractère expérimental

réservé aux riches

Certes la cérémonie d'ouverture a allumé la flamme par une magnifique référence aux frères Montgolfier, maisEn effet, après des mois de négociations entre le gouvernement et la mairie de Paris, sur fonds de critiques politiques,Sur, Augustin de Romanet, le PDG du Groupe ADP, a précisé :Les deux entreprises prévoient d’organiser des démonstrations avec un prototype, sans passager, jeudi et dimanche à l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole (Yvelines), à quelques centaines de mètres du parc du château de Versailles, lieu des épreuves équestres.Le but à terme était de démontrer la faisabilité d’un nouveau mode de transport en zone urbaine dense, en faisant circuler ces appareils à décollage et atterrissage vertical (VTOL en VO) entre plusieurs vertiports.D'après un arrêté publié début juillet au Journal officiel,. Il s'agissait toutefois d'un aval temporaire, puisque cette dernière -située sur la Seine au niveau d’Austerlitz (13e arrondissement)- pourrapar le groupe Aéroports de Paris (ADP).En pratique,, car les constructeurs n'ont pas pu obtenir dans les temps une certification de l'Agence européenne de sécurité aérienne (AESA).Cette structure avait un. Les taxis volants développés depuis plusieurs années par la startup allemande Volocopter auraient du s’y poser entre 8 heures et 17 heures. Les vols auraient été limités à deux mouvements par heure et à 900 vols sur la totalité de l'expérimentation.Mais le projet avait rapidement déclenché un tollé de critiques.Dans un contexte politique assez tendu,, à commencer par la Mairie de Paris, qui entend contester en justice l’arrêté du gouvernement. Soutenu par la région Île-de-France, le projet rencontre une vive opposition de certains élus de la ville de Paris, qui dénoncent un mode de transport. Le conseil de Paris avait d'ailleurs rendu