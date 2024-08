Combien de temps pour faire 700Km en voiture électrique avec le XPENG G9 ? (vous n'êtes pas prêts)

XPeng G9 : une charge en 20mn !

C'est donc un petit rituel lorsque je ramène les véhicules de presse sur Paris, j'essaie de réaliser leC'est encore beaucoup, d'autant que la charge était plutôt lente chez Peugeot, ce qui n'est pas le cas avec notre XPeng G9.Comme nous l'avons vu dans l'essai complet du XPeng G9 Grâce à sa plateforme 800V,, un record ! Le 10-80% prend entre 20 et 23 minutes, sachant que la batterie est bien plus grosse que la moyenne (98 kWh).-soit autant qu'un 3008 pour le 10-80% (on ne se moque pas)., et se tasse ensuite. Si vous faites une pause de seulement 10 minutes, vous aurez déjà remis plus de la moitié des accumulateurs ! C'est même mieux que le Kia EV9 qui demandait plutôt 24 à 26mn pour la même opération.Aujourd'hui, Ioniq 5 /6, Kia EV6 EV9 ) ou encore la plateforme PPE (Porsche Taycan/Macan, Audi Q6/A6). Même Tesla ne fait pas aussi bien, le 800V n'arrivant en fait qu'avec le Cybertruck et n'ayant pas encore prouvé toutes ses capacités en la matière.Dotée d'une(!) d'autoroute, en respectant les limitations de vitesse, avec encore une marge de 7% de batterie, soit 25Km d'autoroute environ :Notez la, une prouesse pour un gros SUV électrique de près de 2,4t. Il faut savoir que certaines voitures, bien plus petites, consomment facilement 22 à 24 kWh au 100Km.Histoire d'assurer la distance restante (255Km),Nous aurions pu écouter encore la pause à 15mn (pour 300Km d'autonomie), mais il fallait quand-même, soit une bonne vingtaine de minutes en tout.Nous arrivons finalementPour le moment, c'est le record absolu en voiture électrique, la plupart des véhicules que l'on a pu tester ont en effet nécessité au moins 2 arrêts de charge pour une telle distance.La réponse est non, car avec un véhicule diesel, les 700Km peuvent être réalisés d'une traite, et nous aurions donc pu gagner environ 20 minutes sur notre trajet. L'électrique n'offre pas encore une autonomie réelle de 700Km sur autoroute.En revanche,, au moins pour s'acheter à manger ou faire la petite commission.Enfin, signalons que notre trajet nous aura coûté :comptez même plutôt 100-120€ pour un véhicule essence pour le même trajet -à supposer qu'il ait assez d'autonomie avec un seul plein., sans parler de l'entretien, des fluides etc.