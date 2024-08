Pourquoi cette Tesla a-t-elle bloqué le centre de Sète pendant 45 minutes ?

Image © Midi Libre

Une Tesla bloque le centre de Sète pendant 45 minutes

face au restaurant La cave à manger

Une mise à jour logicielle !

, qui n'a pas pu bouger sa voiture pendant plus de 45 minutes ! Un énorme bouchon s'est alors formé dans la ville, provoquant des attentes interminables pour les usagers de la route, parfois excédés.précisent nos confrères du Midi Libre, soit un point assez central de la ville difficile à évacuer., et les arrêts ont commencé à se remplir, surtout en cette période de vacances encore très touristique. Le journal évoque une centaine de personnes qui attendaient le car, imaginez un peu la scène !Mais que diable faisait cette Tesla au milieu de la route ?Comme vous le savez peut-être, l'update immobilise totalement le véhicule durant une trentaine de minutes, voire un peu moins suivant la nature du contenu du programme., de préférence en dehors du véhicule, et précise bien que la voiture ne pourra pas rouler durant l'intervention. Plus étonnant encore, il est possible d'annuler la mise à jour pendant plusieurs minutes, ce qui laisse à penser que le conducteur a été vraiment distrait ou imaginait pouvoir profiter des bouchons pour faire l'update tranquillement, sans imaginer que sa Tesla s'arrêterait totalement.Précisons tout de même que. Tesla propose justement de réaliser les update la nuit ou directement depuis l'application mobile -quand elle charge ou est stationnée par exemple.L'histoire se termine bien :, et a pu reprendre la route. On ne sait pas si l'homme a été sanctionné, mais dans tous les cas, cela a dû lui servir de leçon....