Image : VW

Comme toujours : la fiscalité va amortir la chute

Des prix en baisse et un contexte européen difficile

Le gouvernement a introduit deux dispositifs fiscaux pour inciter les entreprises et les particuliers à investir dans les voitures électriques., avec une réduction progressive jusqu’à la sixième année. Parallèlement, le plafond des prix des voitures électriques de fonction bénéficiant de réductions fiscales sera relevé de 70 000 à 95 000 euros. Cette mesure vise principalement les marques premium comme Mercedes Audi et BMW . Ce sont ces marques qui tiennent le marché par là bas !Ces initiatives fiscales sont cruciales, car elles surviennent après la suppression brutale du bonus écologique fin 2023, une décision qui a durement impacté les ventes. Selon l’Agence fédérale de l’automobile, les immatriculations de voitures électriques ont plongé de 32% sur les huit premiers mois de 2024, et comme évoqué plus haut,par rapport à la même période l’an dernier…Ce retrait soudain des subventions a provoqué une baisse de la part des voitures électriques en Allemagne, passant de 18,4% des immatriculations en 2023 à 12,6% au premier semestre 2024.La dépréciation rapide des voitures électriques a également joué un rôle majeur dans la crise.et décourageant les acheteurs potentiels, en particulier les grandes flottes.Cette crise s’inscrit dans un contexte plus large où l’industrie automobile européenne fait face à un. Les nouvelles règles imposent une transformation rapide de l’industrie vers des solutions plus écologiques, mais cette transition se révèle difficile à gérer pour les constructeurs, déjà fragilisés par la baisse des commandes, en particulier à l’exportation.Les mesures fiscales du gouvernement Scholz sont une tentative pour, mais leur impact reste incertain. Elles apporteront peut-être un certain répit, mais elles ne régleront probablement pas les problèmes structurels auxquels fait face l’industrie automobile allemande.En France, le marché des voitures électriques connaît actuellement un ralentissement notable. En août 2024, les ventes de véhicules électriques ont enregistré une baisse de 33%., surtout après une année 2023 marquée par une forte croissance des immatriculations. En juillet 2024, 28 434 véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés, représentant 18% de parts de marché., on peut considérer que la tendance reste surde véhicules électriques.